В Туле ограничат движение трамваев на Кауля из-за ремонта путей

Трамваи поедут по измененной схеме.

В Туле 13 и 14 декабря трамваи № 12 и 13 поедут по измененной схеме. Все из-за ремонта трамвайных путей на улице Кауля.

  • маршрут № 12 — 4 единицы: ул. М. Горького- ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр-т Ленина; 4 единицы: пр. Ленина — ул. Станиславского — у. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Красный перекоп;
  • маршрут № 13 — 9 единиц: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр-т Ленина.

Туляков и гостей города учитывать эту информацию при планировании поездок. 

вчера, в 11:52 −1
