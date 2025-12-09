  1. Моя Слобода
В Тульской области разработали навигацию для инвалидов и интерактивную карту здоровья

Общий призовой фонд в соревнованиях составил 700 тысяч рублей.

В Тульской области разработали навигацию для инвалидов и интерактивную карту здоровья
Фото правительства Тульской области.

В Тульской области подвели итоги хакатона TulaHackDays2025. Соревнование, организованное Министерством цифрового развития и связи региона, привлекло более 100 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Татарстана. Общий призовой фонд составил 700 тысяч рублей.

Мероприятие прошло с 5 по 7 декабря на площадке университета им. Льва Толстого. Участники соревновались в трех направлениях:

  • Создание интерактивной карты здоровья, формируемой пользователями.
  • Разработка системы навигации для людей с ограниченными возможностями.
  • Интеллектуальная система помощи семьям и беременным женщинам от Сбербанка.

Министр цифрового развития и связи Тульской области Виталий Прокудин отметил, что конкурс продемонстрировал высокий профессионализм участников и предложил перспективные решения для цифровых проектов.

Команды оценивались представителями органов власти, компаний и Сбербанка. Победителями стали проекты в сферах здравоохранения, социальной поддержки и финансов.

Команда «Окак» стала первой с навигационным приложением для инвалидов, которое помогает находить самые удобные маршруты передвижения.

вчера, в 17:23 0
Место
Тульская область
Прочее
хакатон инвалиды приложение разработка
news@myslo.ru
