  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области обвиняемому в СИЗО пытались передать телефон в хлебе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области обвиняемому в СИЗО пытались передать телефон в хлебе

Материалы направили в полицию.

В Тульской области обвиняемому в СИЗО пытались передать телефон в хлебе
Фото УФСИН России по Тульской области.

Сотрудники следственного изолятора № 1 обнаружили мобильный телефон и USB-кабель в хлебе при проверке продуктов, предназначенных для заключенного. Гражданин Армении пытался передать запрещённые вещи осужденному тайно.

«Материалы в отношении гражданина, передавшего посылку, направлены в правоохранительные органы для дальнейшего принятия мер в соответствии с действующим законодательством», — отметили в ведомстве. 

УФСИН по Тульской области призывает граждан внимательно относиться к любым предметам, передаваемым заключённым, предупреждая о возможных негативных последствиях подобных попыток обойти закон.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 12:13 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
колония УФСИН передачки на зону
Какие дома Тулы будут обесточены 10 декабря
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы будут обесточены 10 декабря
вчера, в 22:00, 39 939 0
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
Дежурная часть
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
вчера, в 12:54, 75 4135 2
В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА
вчера, в 20:33, 32 1224 -1
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
Дежурная часть
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
вчера, в 17:48, 37 2422 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле мужчина на Lada Priora снес пенсионерку на Лейтейзена
В Туле мужчина на Lada Priora снес пенсионерку на Лейтейзена
В Туле ограничат движение трамваев на Кауля из-за ремонта путей
В Туле ограничат движение трамваев на Кауля из-за ремонта путей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.