В Тульской области обвиняемому в СИЗО пытались передать телефон в хлебе

Фото УФСИН России по Тульской области.

Сотрудники следственного изолятора № 1 обнаружили мобильный телефон и USB-кабель в хлебе при проверке продуктов, предназначенных для заключенного. Гражданин Армении пытался передать запрещённые вещи осужденному тайно.

«Материалы в отношении гражданина, передавшего посылку, направлены в правоохранительные органы для дальнейшего принятия мер в соответствии с действующим законодательством», — отметили в ведомстве.

УФСИН по Тульской области призывает граждан внимательно относиться к любым предметам, передаваемым заключённым, предупреждая о возможных негативных последствиях подобных попыток обойти закон.