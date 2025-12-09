  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в сообщении губернатора Дмитрия Миляева.

Единый номер вызова экстренных служб: 112.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 15:51 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
атака БПЛА
Какие дома Тулы будут обесточены 10 декабря
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы будут обесточены 10 декабря
вчера, в 22:00, 39 939 0
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
Дежурная часть
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
вчера, в 12:54, 75 4135 2
В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА
вчера, в 20:33, 32 1224 -1
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
Дежурная часть
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
вчера, в 17:48, 37 2422 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ёлочные базары откроются в Туле 20 декабря
Ёлочные базары откроются в Туле 20 декабря
Пенсионерка из Тулы, которая хочет вернуть квартиру по «схеме Долиной», уже дважды переводила мошенникам деньги
Пенсионерка из Тулы, которая хочет вернуть квартиру по «схеме Долиной», уже дважды переводила мошенникам деньги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.