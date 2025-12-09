Тульская компания получила предостережение за ввоз хвойной древесины

В партии могли быть опасные вредители.

Фото: ru.freepik.com.

Управление Россельхознадзора по Тульской области направило предостережение местной компании.

Специалисты проверили фирмы в специальной информационной системе «Аргус-Фито». Компания нарушила правила уведомления о получении товаров, подлежащих карантину.

Предприятие получило партию пиломатериалов объемом почти 121 кубометр, которые представляют высокий фитосанитарный риск. Хотя соответствующий карантинный сертификат был выдан, само предприятие не уведомило Россельхознадзор о поступлении груза.

Такие меры необходимы для контроля над распространением опасных вредителей растений и защиты сельскохозяйственных культур от болезней и насекомых-вредителей.