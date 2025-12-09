  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области еще две деревни подключили к интернету - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области еще две деревни подключили к интернету

За время программы связь появилась в 297 населенных пунктах.

В Тульской области еще две деревни подключили к интернету
Фото freepik.com.

Еще в двух малых населенных пунктах Тульской области появилась устойчивая связь, сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи. 

Новые базовые станции по программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) запущены в Арсеньевском районе: в деревнях Варварино и Ясенки.

За время действия программы устойчивая связь появилась в 297 населенных пунктах, где проживает более 81 000 человек.

В 2025 году построены волоконно-оптические линии еще в 33 населенных пунктах, обеспечив доступом более 4500 жителей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:31 −6
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
интернет связь
Погода в Туле 10 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
сегодня, в 07:00, 105 1074 4
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
Жизнь Тулы и области
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
сегодня, в 12:14, 84 3626 -10
Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу
Жизнь Тулы и области
Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу
сегодня, в 13:42, 34 1437 -2
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
Дежурная часть
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
сегодня, в 16:30, 33 718 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Алексей Эрк и Илья Беспалов поздравили туляков с 84-й годовщиной обороны Тулы
Алексей Эрк и Илья Беспалов поздравили туляков с 84-й годовщиной обороны Тулы
Тульский хоккейный клуб АКМ проведет Новогодний матч
Тульский хоккейный клуб АКМ проведет Новогодний матч
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.