В Тульской области еще две деревни подключили к интернету

За время программы связь появилась в 297 населенных пунктах.

Фото freepik.com.

Еще в двух малых населенных пунктах Тульской области появилась устойчивая связь, сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Новые базовые станции по программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) запущены в Арсеньевском районе: в деревнях Варварино и Ясенки.

За время действия программы устойчивая связь появилась в 297 населенных пунктах, где проживает более 81 000 человек.

В 2025 году построены волоконно-оптические линии еще в 33 населенных пунктах, обеспечив доступом более 4500 жителей.