В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА

В воздушном пространстве Тульской области вечером 9 декабря силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ была пресечена попытка атаки с воздуха.

В результате воздействия были нейтрализованы два беспилотных летательных аппарата украинского производства. Как сообщается, в результате инцидента пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры и жилых зданий нет.

В случае объявления угрозы применения беспилотников гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности: укрыться в помещении, избегая нахождения у окон и на открытых участках, а также воздержаться от фото- и видеосъемки работы систем ПВО.

вчера, в 20:33 −1
