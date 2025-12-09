Туляков приглашают поучаствовать в новогодней акции «Ёлка желаний»

В этом году она продлится до 28 февраля.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На оперативном совещании у губернатора Дмитрия Миляева обсудили реализацию ежегодной Всероссийской акции «Ёлка желаний». За семь лет её существования туляки воплотили в жизнь более 1300 детских желаний.

До 20 декабря идёт сбор заявок на участие среди детей, которые подходят под условия акции и проживают в Тульской области. Все подробности можно найти здесь. Желания будут исполнены до конца февраля 2026 года.

Чтобы исполнить новогоднюю мечту ребенка, любой желающий может зайти на сайт акции, выбрать желание и исполнить его. Для этого до 25 декабря следует отправить на электронную почту eamakalov@pervye.ru информацию о выбранном желании. В регионе уже подано более 400 заявок с желаниями.

В рамках акции могут быть загаданы материальные подарки, нематериальные подарки, а также подарок-сюрприз. Кроме того, в этом году будут реализованы дополнительные форматы, к которым можно будет присоединиться сделав пожертвование на любую сумму:

Формат «Праздник на стол», целью которого — продовольственная поддержка детей из семей, доход которых ниже прожиточного минимума.

Формат «Хвостатый Новый год», который поможет обеспечить комфортные условия содержания и качественного ухода за животными в приютах.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что «Ёлка желаний» — это настоящая акция «добрых дел», одно из самых добрых и светлых мероприятий, которое позволяет осчастливить ребят по всей стране.

По поручению губернатора в преддверии Нового года подарочные наборы будут направлены одиноким пенсионерам старше 90 лет. В состав подарка войдут более 20 наименований продукции: пряник, пастила, мед, консервированная продукция, колбасные изделия, чай и т. д.

Также по поручению главы региона будут подготовлены подарочные продуктовые наборы для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.