Туляков приглашают на ярмарку вакансий

Предварительная регистрация на мероприятие не нужна.

Фото Центра занятости Тульской области.

Ярмарка вакансий пройдет в Туле 11 декабря. Приглашены такие работодатели:

Кадровый центр «Работа России»;

ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»;

ОСФР по Тульской области;

Следственное управление СК РФ по Тульской области;

ООО «Тульская Гармонь»;

УМВД России по Тульской области;

Управление Росгвардии по Тульской области;

Управление федеральной службы судебных приставов по Тульской области;

УФСИН России по Тульской области;

ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России;

АО «Тулажелдормаш им. А. В. Силкина».

Требуются инженеры-технологи, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водители, дознаватели, судебные приставы.

Сразу же на площадке туляки смогут пройти первичное собеседование. Если понадобится помощь, эксперты Кадрового центра «Работа России» помогут составить резюме или расскажут о том, как получить дополнительное профессиональное образование или пройти переподготовку.

Ярмарка пройдет с 14.00 до 15.30 по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.

Отметим, что все доступные вакансии в регионе можно найти на сайте Центра занятости по ссылке.