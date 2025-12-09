Туляков приглашают на ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий пройдет в Туле 11 декабря. Приглашены такие работодатели:
- Кадровый центр «Работа России»;
- ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»;
- ОСФР по Тульской области;
- Следственное управление СК РФ по Тульской области;
- ООО «Тульская Гармонь»;
- УМВД России по Тульской области;
- Управление Росгвардии по Тульской области;
- Управление федеральной службы судебных приставов по Тульской области;
- УФСИН России по Тульской области;
- ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России;
- АО «Тулажелдормаш им. А. В. Силкина».
Требуются инженеры-технологи, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водители, дознаватели, судебные приставы.
Сразу же на площадке туляки смогут пройти первичное собеседование. Если понадобится помощь, эксперты Кадрового центра «Работа России» помогут составить резюме или расскажут о том, как получить дополнительное профессиональное образование или пройти переподготовку.
Ярмарка пройдет с 14.00 до 15.30 по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.
Отметим, что все доступные вакансии в регионе можно найти на сайте Центра занятости по ссылке.