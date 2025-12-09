  1. Моя Слобода
Туляков приглашают на ярмарку вакансий

Предварительная регистрация на мероприятие не нужна.

Туляков приглашают на ярмарку вакансий
Фото Центра занятости Тульской области.

Ярмарка вакансий пройдет в Туле 11 декабря. Приглашены такие работодатели:

  • Кадровый центр «Работа России»;
  • ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»;
  • ОСФР по Тульской области;
  • Следственное управление СК РФ по Тульской области;
  • ООО «Тульская Гармонь»;
  • УМВД России по Тульской области;
  • Управление Росгвардии по Тульской области;
  • Управление федеральной службы судебных приставов по Тульской области;
  • УФСИН России по Тульской области;
  • ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России;
  • АО «Тулажелдормаш им. А. В. Силкина».

Требуются инженеры-технологи, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водители, дознаватели, судебные приставы.

Сразу же на площадке туляки смогут пройти первичное собеседование. Если понадобится помощь, эксперты Кадрового центра «Работа России» помогут составить резюме или расскажут о том, как получить дополнительное профессиональное образование или пройти переподготовку. 

Ярмарка пройдет с 14.00 до 15.30 по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.

Отметим, что все доступные вакансии в регионе можно найти на сайте Центра занятости по ссылке.

вчера, в 14:40
