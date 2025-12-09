Тулякам напомнили об опасности покупки алкоголя с рук

Обо всех нарушениях просят сообщать в полицию.

Фото freepik.com.

Перед новогодними праздниками полиция Тульской области обращает внимание жителей на риски употребления контрафактного алкоголя. Покупка некачественных спиртных напитков может нанести серьезный ущерб здоровью вплоть до смертельного исхода.

Чтобы избежать отравлений, соблюдайте рекомендации:

Алкоголь покупайте только в проверенных магазинах и супермаркетах.

Избегайте покупок алкоголя через интернет, социальные сети, частные объявления и неофициальные точки продаж.

Будьте осторожны, если цена сильно ниже средней, отсутствуют акцизы, упаковка выглядит подозрительной или виден осадок.

Симптомы отравления суррогатом включают тошноту, рвоту, головную боль, слабость, проблемы с желудком и изменения цвета кожи. Если почувствовали подобное состояние, немедленно обратитесь к врачу.

Сообщайте обо всех нарушениях торговли алкоголем в правоохранительные органы по номеру телефона 02 (или 102 с мобильных устройств).

Продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена законом. Нарушение грозит крупными штрафами и уголовной ответственностью.