Тула отметит Новый год по-семейному

Эту идею отразили в оформлении городских территорий.

Эту идею отразили в оформлении городских территорий.
Фото Алексея Пирязева.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал, что в этом году праздник пройдет под лозунгом «Новый год — семейный праздник!».

С 20 декабря по 11 января планируется провести более 600 культурных и спортивных мероприятий, включая спектакли, концерты, утренники и тематические мероприятия. Особенно интересно отметить традиционные «ёлки» для детей с особыми потребностями здоровья.

«ДедМоробус» вновь начнёт рейсы от городского концертного зала с участием персонажей русских народных сказок. Покататься можно будет четыре раза в день 29 декабря, а также с 2 по 5 января.

Центром массовых гуляний станет площадь Ленина. В новогоднюю ночь, по аналогии с прошлым годом, на большом экране организуют прямую трансляцию поздравления Президента РФ. Далее последуют записи телепередачи «Новогодний огонек».

С 1 по 7 января ежедневно на площади Ленина:

  • С 12.00 — на экране покажут мультфильмы, фильмы и клипы.
  • С 17.00 до 19.00 — семейные мероприятия «Новый год по-русски»: концерты, спектакли, спортивные мероприятия. 

На Казанской набережной, помимо зимнего кинотеатра с показом новогодних фильмов и мультфильмов, пройдут мероприятия, подготовленные молодежными центрами, спортивными учреждениями и творческими коллективами.

Особый акцент власти сделают на безопасность, заручившись поддержкой представителей УМВД, ГИБДД, МЧС, министерства по региональной безопасности Тульской области.
 

Фотограф
сегодня, в 10:00 −2
Бастрыкин взял на контроль дело о нерасселении жильцов столетнего дома в Туле
Бастрыкин взял на контроль дело о нерасселении жильцов столетнего дома в Туле
Алексей Эрк и Илья Беспалов поздравили туляков с 84-й годовщиной обороны Тулы
Алексей Эрк и Илья Беспалов поздравили туляков с 84-й годовщиной обороны Тулы
