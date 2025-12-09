Снимали в Тульской области: опубликован трейлер третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов»

Одоев на время съемок превратился в городок Усть-Шахтинск.

Фото: START и СТС.

Завершились съемки третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов», где в главной роли снялся актер Виктор Добронравов. Съемочной площадкой стал Одоев Тульской области, который превратился в сибирский городок Усть-Шахтинск.

«В новом сезоне к Виктору Добронравову, Екатерине Стуловой, Денису Власенко и другим звездам присоединился Алексей Гуськов — он сыграет загадочного отца Медного, влиятельного вора в законе Ворона. Режиссером выступил постановщик первого сезона Кирилл Васильев („Фитнес“, „Кузнецовы ТВ“). В роли города Усть-Шахтинска, отделение полиции которого возглавляет Инспектор Гаврилов, в третьем сезоне снова выступил полюбившийся всей съемочной группе город Одоев Тульской области», — рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

Сюжет нового сезона кинокартины расскажет о том, как вор-рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) приходит в себя после комы и узнаёт, что его тайна теперь известна ещё большему числу людей. Среди посвящённых — мэр, который предлагает опасную сделку.

Создатели обещают, что третий сезон станет самым напряженным и психологически сложным. Премьера ожидается в 2026 году.

Отметим, что в Одоеве также проходили съемки первых двух сезонов сериала.