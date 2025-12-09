  1. Моя Слобода
Снимали в Тульской области: опубликован трейлер третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов»

Одоев на время съемок превратился в городок Усть-Шахтинск.

Фото: START и СТС.

Завершились съемки третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов», где в главной роли снялся актер Виктор Добронравов. Съемочной площадкой стал Одоев Тульской области, который превратился в сибирский городок Усть-Шахтинск.

«В новом сезоне к Виктору Добронравову, Екатерине Стуловой, Денису Власенко и другим звездам присоединился Алексей Гуськов — он сыграет загадочного отца Медного, влиятельного вора в законе Ворона. Режиссером выступил постановщик первого сезона Кирилл Васильев („Фитнес“, „Кузнецовы ТВ“). В роли города Усть-Шахтинска, отделение полиции которого возглавляет Инспектор Гаврилов, в третьем сезоне снова выступил полюбившийся всей съемочной группе город Одоев Тульской области», — рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

Сюжет нового сезона кинокартины расскажет о том, как вор-рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) приходит в себя после комы и узнаёт, что его тайна теперь известна ещё большему числу людей. Среди посвящённых — мэр, который предлагает опасную сделку. 

Создатели обещают, что третий сезон станет самым напряженным и психологически сложным. Премьера ожидается в 2026 году.

Отметим, что в Одоеве также проходили съемки первых двух сезонов сериала.

вчера, в 15:40 0
Пенсионерка из Тулы, которая хочет вернуть квартиру по «схеме Долиной», уже дважды переводила мошенникам деньги
Пенсионерка из Тулы, которая хочет вернуть квартиру по «схеме Долиной», уже дважды переводила мошенникам деньги
«Арсенал» заработал почти 20 млн рублей за участие в Кубке России
«Арсенал» заработал почти 20 млн рублей за участие в Кубке России
