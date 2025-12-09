  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С начала года в Тульской области выявили более двух тысяч коррупционных нарушений - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

С начала года в Тульской области выявили более двух тысяч коррупционных нарушений

Ущерб государству оценили более чем в 11 миллионов рублей.

С начала года в Тульской области выявили более двух тысяч коррупционных нарушений
Фото Артема Жильцова.

Прокуратура Тульской области подвела итоги антикоррупционной работы с начала 2025 года. Всего обнаружено более двух тысяч случаев коррупции, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Выяснилось, что ряд тульских депутатов намеренно скрыл информацию о своих реальных доходах и владениях имуществом. В частности, зафиксированы случаи предоставления неполных данных о недвижимости и транспорте.

Один из ярких примеров — случай чиновника из Куркинского района. Изначально он подал заявление об увольнении по собственной инициативе. Однако позже выяснилось, что он одновременно работал индивидуальным предпринимателем и заключил контракт с местной администрацией, извлекая выгоду таким незаконным способом. Руководству предприятия он не сообщал о возможном конфликте интересов. Поэтому причину увольнения пришлось изменить на «потеря доверия».

Всего за отчетный период возбуждено 152 уголовных дела по фактам коррупции. Материальный ущерб государству составил более 11 миллионов рублей, однако общая сумма изъятого имущества превысила сумму ущерба и достигла 25 миллионов рублей.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 11:10 −1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
коррупция прокуратура Тульской области
Какие дома Тулы будут обесточены 10 декабря
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы будут обесточены 10 декабря
вчера, в 22:00, 39 937 0
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
Дежурная часть
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
вчера, в 12:54, 75 4134 2
В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА
вчера, в 20:33, 32 1224 -1
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
Дежурная часть
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
вчера, в 17:48, 36 2420 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле ограничат движение трамваев на Кауля из-за ремонта путей
В Туле ограничат движение трамваев на Кауля из-за ремонта путей
Суд арестовал болоховскую учительницу, придумавшую хитрую схему с сертификатами на жилье
Суд арестовал болоховскую учительницу, придумавшую хитрую схему с сертификатами на жилье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.