С начала года в Тульской области выявили более двух тысяч коррупционных нарушений

Ущерб государству оценили более чем в 11 миллионов рублей.

Фото Артема Жильцова.

Прокуратура Тульской области подвела итоги антикоррупционной работы с начала 2025 года. Всего обнаружено более двух тысяч случаев коррупции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что ряд тульских депутатов намеренно скрыл информацию о своих реальных доходах и владениях имуществом. В частности, зафиксированы случаи предоставления неполных данных о недвижимости и транспорте.

Один из ярких примеров — случай чиновника из Куркинского района. Изначально он подал заявление об увольнении по собственной инициативе. Однако позже выяснилось, что он одновременно работал индивидуальным предпринимателем и заключил контракт с местной администрацией, извлекая выгоду таким незаконным способом. Руководству предприятия он не сообщал о возможном конфликте интересов. Поэтому причину увольнения пришлось изменить на «потеря доверия».

Всего за отчетный период возбуждено 152 уголовных дела по фактам коррупции. Материальный ущерб государству составил более 11 миллионов рублей, однако общая сумма изъятого имущества превысила сумму ущерба и достигла 25 миллионов рублей.