Роспотребнадзор запустил горячую линию по выбору новогодних подарков для детей

С 8 по 19 декабря в Тульской области будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков.

Туляки смогут получить консультацию от специалистов регионального Роспотребнадзора с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням (в пятницу — до 16.45) по следующим телефонам: