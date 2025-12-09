  1. Моя Слобода
Роспотребнадзор запустил горячую линию по выбору новогодних подарков для детей

Она будет работать до 19 декабря.

С 8 по 19 декабря в Тульской области будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков.

Туляки смогут получить консультацию от специалистов регионального Роспотребнадзора с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням (в пятницу — до 16.45) по следующим телефонам:

  • Управление Роспотребнадзора по Тульской области (4872) 37-39-71, 37-39-01; 37-13-94, 21-89-34; 55-55-50;
  • Алексинский территориальный отдел (48753) 4-09-30, 4-09-07;
  • Ефремовский территориальный отдел (48741) 6-54-56, 6-10-11;
  • Новомосковский территориальный отдел (48762) 6-42-06;
  • Щекинский территориальный отдел (48751) 5-37-37.
вчера, в 09:24 0
