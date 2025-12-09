На Металлистов и Казанской набережной появятся 12 новых точек Wi-Fi

Подрядная организация, которая возьмёт на себя необходимые работы, будет определена в течение недели.

В Туле установят еще 12 беспроводных точек доступа в Интернет. Информация об этом появилась на официальном сайте Госзакупок. Сейчас городская администрация ищет исполнителя работ – он должен быть определён к 16 декабря.

Общая сумма контракта превышает 1,17 млн рублей. Новые точки Wi-Fi появятся на ул. Металлистов, Казанской набережной и Крестовоздвиженской площади.

Согласно условиям контракта, каждая точка должна обеспечивать скорость передачи данных не менее 100 Мбит в секунду. Все работы должны быть завершены к концу следующего года.