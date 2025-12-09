  1. Моя Слобода
На Металлистов и Казанской набережной появятся 12 новых точек Wi-Fi

Подрядная организация, которая возьмёт на себя необходимые работы, будет определена в течение недели.

На Металлистов и Казанской набережной появятся 12 новых точек Wi-Fi

В Туле установят еще 12 беспроводных точек доступа в Интернет. Информация об этом появилась на официальном сайте Госзакупок. Сейчас городская администрация ищет исполнителя работ – он должен быть определён к 16 декабря.

Общая сумма контракта превышает 1,17 млн рублей. Новые точки Wi-Fi появятся на ул. Металлистов, Казанской набережной и Крестовоздвиженской площади. 

Согласно условиям контракта, каждая точка должна обеспечивать скорость передачи данных не менее 100 Мбит в секунду. Все работы должны быть завершены к концу следующего года.

вчера, в 18:28 +1
Событие
точки доступа Wi-Fi доступ в Интернет контракт администрация Тулы
Место
Тула Казанская набережная
