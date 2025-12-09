  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Какие дома Тулы будут обесточены 10 декабря - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Какие дома Тулы будут обесточены 10 декабря

Публикуем информацию от городских электросетей.

Какие дома Тулы будут обесточены 10 декабря

С 9 до 17 часов плановые отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Галкина, 35, 37, 37-а, 39,
  • ул. Октябрьская, 93,
  • ул. Пузакова, 23, 25,
  • пр-т Ленина, 63, 65,
  • ул. Первомайская, 2, 4,
  • ул. М. Тореза, 6,
  • ул. Полежаева, 47,
  • ул. Металлургов, 106, 108,
  • ул. 1-я Песчаная, 2-18 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 5-а,
  • ул. 2-я Песчаная, 3,
  • пер. Садовый, 1,
  • ул. Дзержинского, 5, 6, 17,
  • ул. Советская, 15,
  • 1-й пр-д Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Горсовета, 104, 106, 109, 111, 113, 113-а, 121, 123-а, 74-100 (чётн.),
  • ул. 1-я Криволученская, 7,
  • ул. Н. Островского, 10,
  • пос. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,
  • ул. Октябрьская, 3, 5, 4, 8, 9, 1, 6,
  • ул. Володарского, 5, 7, 9, 24.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 22:00 0
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат свет плановые отключения электроэнергии нет света
Место
Тула
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
Дежурная часть
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
вчера, в 12:54, 75 4134 2
В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА
вчера, в 20:33, 32 1224 -1
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
Дежурная часть
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
вчера, в 17:48, 36 2420 2
На Советской Daewoo Nexia «подбила» «Теслу»
Дежурная часть
На Советской Daewoo Nexia «подбила» «Теслу»
вчера, в 20:00, 21 1231 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев встретился с Героями Отечества
Дмитрий Миляев встретился с Героями Отечества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.