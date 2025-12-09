Какие дома Тулы будут обесточены 10 декабря

С 9 до 17 часов плановые отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Галкина, 35, 37, 37-а, 39,
- ул. Октябрьская, 93,
- ул. Пузакова, 23, 25,
- пр-т Ленина, 63, 65,
- ул. Первомайская, 2, 4,
- ул. М. Тореза, 6,
- ул. Полежаева, 47,
- ул. Металлургов, 106, 108,
- ул. 1-я Песчаная, 2-18 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 5-а,
- ул. 2-я Песчаная, 3,
- пер. Садовый, 1,
- ул. Дзержинского, 5, 6, 17,
- ул. Советская, 15,
- 1-й пр-д Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Горсовета, 104, 106, 109, 111, 113, 113-а, 121, 123-а, 74-100 (чётн.),
- ул. 1-я Криволученская, 7,
- ул. Н. Островского, 10,
- пос. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,
- ул. Октябрьская, 3, 5, 4, 8, 9, 1, 6,
- ул. Володарского, 5, 7, 9, 24.