Дмитрий Миляев встретился с Героями Отечества

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Глава Тульской области поздравил собравшихся героев с праздником и поблагодарил их за воинское служение и доблестный самоотверженный труд на благо Отечества. По словам губернатора, награды отражают высокое признание Родиной их вклада в развитие страны и ее обороноспособность.

— День Героев Отечества — уникальный праздник. Вся история нашей страны пронизана героическими страницами и событиями, наш народ всегда перед лицом перед лицом опасности умел объединяться. В годы Великой Отечественной войны миллионы жителей СССР на фронте и в тылу ковали общими усилиями Победу. Несмотря на то, что Звезды Героев были не у всех на груди, наш народ — герой, который выстоял и спас страну и весь мир от фашизма. В тот момент и служба на передовой и работа в тылу давались непросто. И сегодня наши ребята, как их деды и прадеды, защищают Отечество в зоне СВО в непростых условиях плечом к плечу. Выполняют общую и сложную задачу, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Герой России Александр Бойков поблагодарил Дмитрия Миляева за заботу о семьях участников СВО. Он отметил, что особенно важно уделять внимание поддержке родственников погибших героев. По словам Александра, усилия губернатора по поддержке семей и воспитанию молодежи имеют огромное значение для сохранения исторической памяти и укрепления единства общества.

— Спасибо за то, что многие из вас работают в сфере патриотического воспитания. Президент не раз обращал внимание на сохранение исторической памяти, справедливости, воспитания молодежи. Это непросто делать сейчас, в условиях современных стремительных информационных потоков. Нам необходимо воспитать нашу молодежь в правильном русле: знания своей истории, уважения к ветеранам ВОВ, патриотизма. Будем двигаться в этом направлении. Рад, что ребята, которые возвращаются из зоны проведения СВО, подключаются к этой работе, — сказал Дмитрий Миляев.

В центр «Герой 71» участники СВО зачастую приходят не только за трудоустройством, но и желая участвовать в различных общественных, политических, патриотических акциях, работать с молодежью. Своим примером они часто лучше книг и учебников воспитывают подростков, личным общением помогают укреплять их духовно-нравственные ценности.

Герой Труда РФ Евгений Дронов вручил Дмитрию Миляеву книгу Ирины Полянской «Архивы памяти моей», в которой рассказана история участников Великой Отечественной войны. Он поблагодарил главу региона за то, что на встрече собраны представители разных поколений, которые имеют возможность передать свой опыт молодежи.

Участник СВО, военнослужащий 106-й Денис Михайлов от всех бойцов 51-го полка ВДВ поблагодарил Дмитрия Миляева за оказываемую поддержку и помощь полку.

Губернатор в ответ поблагодарил Дениса Михайлова и всех бойцов 51-го полка, которые с честью и мужеством выполняют задачи в зоне СВО. Тульская область продолжает направлять гуманитарную помощь в различные подразделения, где служат туляки. И это лишь малая часть той поддержки, которая оказывается военнослужащим. По словам главы региона, жители Тульской области — одна большая волонтерская семья. Военнослужащих поддерживают представители предпринимательского сообщества, школьники, студенты, старшее поколение, неравнодушные жители региона. Своим совместным трудом они приближают Победу, которая куется как на передовой, так и в тылу.

Герой Труда РФ Борис Белобрагин рассказал о многолетней работе на одном из крупных оборонных предприятий областной столицы. Дмитрий Миляев отметил, что Тула — арсенал и щит России. Город и регион всегда были надежной опорой для руководства страны.

На встрече обсудили вопросы сохранения исторической памяти и справедливости, развитие оборонной промышленности и станкостроения в регионе, кадровую подготовку специалистов. Губернатор подчеркнул, что нет ничего важнее обороноспособности страны, ее продовольственной безопасности и укрепления нравственных ценностей среди граждан.