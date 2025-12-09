Дмитрий Миляев вручил жителям региона награды в День Героев Отечества

Сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев наградил жителей региона государственными и региональными знаками отличия. Церемония прошла в Музее обороны Тулы.
Дмитрий Миляев подчеркнул важность Дня Героев Отечества, отметив, что праздник служит напоминанием о людях, чьи подвиги и преданность Родине оставили яркий след в истории нашей страны.
Губернатор выразил также благодарность работникам оборонных предприятий, волонтёрам и представителям бизнеса, поддерживающим военных и их семьи.
Уточняется, что в ноябре поселку Новая Черепеть было присвоено почетное звание Тульской области «Населенный пункт воинской доблести».
Дмитрий Миляев вручил почетный знак главе Суворовского района Константину Ферапонтову, главе администрации Суворовского района Юрию Фомичеву и члену Совета ветеранов органов государственной безопасности Тульской области Владимиру Лебедеву.