Дмитрий Миляев вручил жителям региона награды в День Героев Отечества

По словам главы региона, их имена навсегда вписаны в историю российского государства.

Фото правительства Тульской области.

Сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев наградил жителей региона государственными и региональными знаками отличия. Церемония прошла в Музее обороны Тулы.

Дмитрий Миляев подчеркнул важность Дня Героев Отечества, отметив, что праздник служит напоминанием о людях, чьи подвиги и преданность Родине оставили яркий след в истории нашей страны.

Губернатор выразил также благодарность работникам оборонных предприятий, волонтёрам и представителям бизнеса, поддерживающим военных и их семьи.

Уточняется, что в ноябре поселку Новая Черепеть было присвоено почетное звание Тульской области «Населенный пункт воинской доблести».



Дмитрий Миляев вручил почетный знак главе Суворовского района Константину Ферапонтову, главе администрации Суворовского района Юрию Фомичеву и члену Совета ветеранов органов государственной безопасности Тульской области Владимиру Лебедеву.