Дмитрий Миляев передал храму икону святого Георгия Победоносца

Святой Георгий Победоносец издавна считался покровителем всех, кто в разные времена вставал на защиту Отечества.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В День Героев Отечества, 9 декабря, губернатор Дмитрий Миляев побывал в тульском храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Губернатор отметил, что 2025 год является для России особым временем патриотического единения, отметившим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этой же памятной дате была посвящена и 84-я годовщина Тульской оборонительной операции, которую регион отметил в начале декабря.

51u7x671qcw71zceo7oznqbw2lxt90jh.jpg

«Сегодня мы отмечаем еще один замечательный праздник — День Героев Отечества. Людей, которые своими ратными подвигами и доблестным, самоотверженным трудом прославили Россию. Своим жизненным путем и героическими поступками вписали знаменательные события в летопись истории не только нашего края, но и всей страны. Неслучайно этот год объявлен Президентом Годом защитника Отечества. Наши ребята сегодня так же, как и наши предки в годы Великой Отечественной войны, защищают нашу страну, наше право на жизнь, повторяют подвиг наших дедов и прадедов. Сражаются отважно и мужественно, не жалея себя, и, к сожалению, порой ценой своих жизней. В сложных и опасных условиях наши военнослужащие справляются с теми задачами, которые перед ними стоят», — отметил Дмитрий Миляев.

Храм, который посетил глава региона, был возведён на средства меценатов. Дмитрий Миляев передал в дар обители икону Георгия Победоносца, созданную тульским иконописцем Владимиром Снытиным.

«Пусть эта икона украшает храм и утешает родных и близких наших бойцов. Зная мужество и самоотверженность наших защитников и Героев, мы уверены, что Победа будет непременно за нами. А Святой Георгий Победоносец, как это было всегда в истории государства Российского, будет нашим воинам покровительствовать», — сказал губернатор.

75ir4tf0qgj653iln9cy4v3rf6w75v9j.jpg

Дмитрий Миляев поблагодарил первого заместителя генерального директора ГУК ТО «Тульское музейное объединение» Марину Кузину и тульского иконописца Владимира Снытина за проведенную работу по созданию образа Святого Георгия Победоносца.

Дмитрий Миляев поставил свечу к иконе св. Георгия Победоносца, а также принял участие в возложении цветов у обелиска «Защитникам Родины».

вчера, в 16:29 0
