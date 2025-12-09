Что ждет туляков на новогодних праздниках

На оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева обсудили эту тему.

Фото Алексея Пирязева.

В этом году новогодние праздники в регионе посвящены семейным ценностям и традициям. Это отразилось и в украшении городских территорий, и в планировании праздничных событий.

Ключевой проект — «Музейная зима в Туле». В афишу вошли 500 мероприятий, которые пройдут во всех муниципальных образованиях.

Проект «МУЛЬТЗИМА», лектории и кинопоказы

Многие проводят новогодние каникулы за совместным просмотром фильмов и мультфильмов всей семьей. В 2026 году свое 90-летие отметит киностудия «Союзмультфильм». В честь юбилея в Тульской области запустили отдельное направление проекта под названием «МУЛЬТЗИМА». В общественных пространствах и музеях, театрах и филармониях покажут любимые мультфильмы. Пройдут бесплатные показы советских и современных фильмов.

В 2026 году будет 120 лет со дня рождения кинорежиссера Александра Роу, писательницы Агнии Барто и 250-летие писателя и композитора Эрнста Гофмана. В честь этого в музеях запланированы специальные лектории и кинопоказы, библиотеки подготовили интерактивные мероприятия. В театрах и филармонии пройдут спектакли по мотивам творчества этих деятелей искусства.

Каждый музей в Тульской области откроет выставки о том, как отмечались Новый год и Рождество в разные эпохи. Также ежедневно до середины января будут проходить тематические экскурсии, лекции, мастер‑классы и театрализованные ёлки.

Фотоакции и онлайн-марафон

Под девизом «Зима. Семья. Тепло. Культура» в муниципальных учреждениях пройдут фотоакции, мастер‑классы и интерактивы. К примеру, участники вместе нарядят ёлку, смастерят игрушки, поделятся воспоминаниями о семейных традициях. Истории будут публиковаться в соцсетях под специальным хештегом.

Совет муниципальных образований совместно с Центром управления регионом запустят онлайн-марафон видеопоздравлений, конкурсов новогодних песен, стихотворений, рецептов.

Запланированы также концерты, балы и постановки в театрах и филармонии. В Фонде искусств пройдет выставка к 100-летию Майи Плисецкой из собрания Театрального музея им. А. А. Бахрушина. В декабре в Алексине состоится открытие Дома-музея Щедриных.

Праздничные ярмарки

Ремесленный двор «Добродей» приготовил для гостей тематические программы. Запланирована первая российско-белорусская ярмарка «Мастерская дружбы», на которую приедут мастера из города-побратима Могилева.

Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

Под девизом «Натворили под Новый год» в творческом кластере «Октава» пройдет ярмарка креативных индустрий.

Активности на Металлистов и в тульских парках

Туляков ждут фестиваль новогодних нарядов для домашних животных, смотр-парад новогоднего убранства курьеров служб доставки и т. д.

Одной из точек притяжения станет Музейный квартал. В новогоднюю ночь на улице Металлистов развернется большая праздничная программа, а в течение каникул здесь будут выступать муниципальные творческие коллективы.

В парках областной столицы уже проходит проект «Зима по-тульски». Он стартовал в декабре. Среди главных событий — открытие резиденции Деда Мороза и забег Дедов Морозов. Подробнее афишу можно посмотреть по ссылке.

В области тоже будет много интересного. Например, автопробег с флешмобом Дедов Морозов и концертом в Ефремове, фестиваль «Новогодний арт-бульвар» с ярмаркой в Ясногорске.

Забег обещаний и выступление звезд фигурного катания в Ледовом

1 января на Казанской набережной пройдет традиционный «Забег обещаний». 5 января в «Веденино» запланирован масштабный Тульский зимний трейл. А в Киреевском и Чернском районах всех желающих ждут лыжные гонки.

В Ледовом дворце Тулы Илья Авербух привезет сказочный спектакль «Снегурочка» и яркую постановку «Вечера на хуторе близ Диканьки» с участием звезд фигурного катания.

Впервые в молодежных центрах муниципальных образований пройдет сквозное событие «Путешествие в Рождество». Его участниками станут дети, молодежь и молодые семьи. Запланированы интерактивные площадки, театральные постановки, мастер-классы, семейные эстафеты и ярмарки.

В Тульском областном центре молодежи — арт-резиденции ДКЖ подготовят занятия в театральных и танцевальных студиях, творческих объединениях, пройдут бесплатные кинопоказы для молодежи и семей.

Губернаторские ёлки и «ДедМоробус»

С 20 декабря по 11 января в муниципальных учреждениях культуры, спорта, молодежной политики пройдут новогодние спектакли, концерты, утренники, интерактивные праздники.

Во дворах, на территориях общественных пространств запланированы более 40 новогодних праздников. Во дворе ТИАМа 19 декабря состоится креативный молодежный вечер «Взболтать, но не смешивать. Рецепты новогоднего настроения». Здесь же, 19 и 20 декабря пройдет предновогодняя ярмарка подарков.

Помимо Губернаторских ёлок пройдут ёлки администрации Тулы и Тульской городской Думы, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подготовили 28 спектаклей, закупили 14 000 подарков.

Праздничный автобус «ДедМоробус» будет стартовать от Городского концертного зала четыре раза в день с 29 декабря 2025 года и со 2 по 5 января 2026 года.

Что ждет туляков в новогоднюю ночь

На площади Ленина организуют прямую трансляцию речи Президента РФ В. В. Путина, боя курантов и Гимна. Будут транслировать видеопоздравления от официальных лиц региона, а также телепередачу «Новогодний огонек».

Ежедневно с 1 по 7 января на площади Ленина и Казанской набережной будут показывать новогодние фильмы и мультфильмы. На площади Ленина с 17.00 до 19.00 запустят проект «Новый год по-русски». Туляков ждут концерты, спектакли, спортивные мероприятия.

7 января состоится праздник «Мандариновое Рождество».

На Казанской набережной состоится молодежная дискотека «Новогодний диджей-сет», семейные старты «Обгони коня», праздники спортивной ходьбы для всех поколений.

На Губернском катке будут матчи юных хоккеистов «Золотая шайба», семейный фестиваль хоккея «Папа, мама, я — хоккейная семья», мастер-классы от АКМ для детских дворовых хоккейных команд, мастер-классы по конькобежному спорту и по фигурному катанию.

Как украсили Тулу

На площади Ленина установили новую ёлку с мультимедийным шатром. По словам главы администрации города Ильи Беспалова, это второй подобный объект в стране с учетом сложности конструктива и мультимедийного управления.

Конструкция поддерживается 12 опорами, основание которых украшено композицией из трех елочек с литой хвоей. В хвою интегрированы светодиодная гирлянда и декоративные игрушки. Опоры не подсвечиваются гирляндой, имеют «прозрачный» металлический конструктив, что позволяет создать эффект «парящего шатра».

Впервые в этом году проходит акция «Селфи под куполом ели». Голосование за победителя будет проводиться на странице Ильи Беспалова ВКонтакте.

По городу будет курсировать украшенные светодиодной лентой 15 троллейбусов, 32 трамваев и 5 автобусов. Впервые в этом году гирляндой украсят корпус трех трамваев, трех троллейбусов и трех автобусов, а также восемь транспортных единиц коммерческих перевозчиков.

Предприятия, организации и предприниматели города оформляют здания. Пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление витрин и фасадов.

С 29 декабря по 1 февраля на улице Металлистов пройдет фестиваль новогодних креативных ёлок.

Что по безопасности?

Отработан алгоритм действия при возникновении опасности БПЛА. Фейерверков на новогодних мероприятиях не будет. Для жителей подготовят специальные площадки для запуска фейерверков.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил своему заместителю Владимиру Цибульскому на заседании антитеррористической комиссии подробно рассмотреть готовность всех ответственных структур к обеспечению безопасности и общественного порядка в праздничные дни.

Афиша праздничных мероприятий будет опубликована на туристическом портале VisitTula, в телеграм-канале «Музейная зима в Туле».