Алексей Эрк присоединился к акции «Страна Героев»

Акция #СтранаГероев призвана собрать под единым хештегом рассказы о подвигах наших современников — героях СВО.

«День Героев Отечества — день нашей общей памяти, гордости и благодарности!

Для туляков, жителей города-героя, эта дата наполнена особым смыслом. Наша земля испокон веков воспитывает людей отважных и самоотверженных. И сегодня мне как главе города-героя особенно важно обратиться к нашим защитникам, которые на передовой отстаивают будущее страны. Мои главные слова для вас: «Спасибо! Мы с вами». А как человеку, чья жизнь связана с медициной, — выразить признательность тем, кто ежедневно совершает подвиг милосердия, — военным медикам», — сказал мэр Тулы Алексей Эрк.

На своей странице в соцсетях он опубликовал пост, посвященный 39-му отдельному гвардейскому медицинскому (аэромобильному) отряду ВДВ:

«#СтранаГероев — это, безусловно, про них. Десантники, которые спасают жизни. Их самое важное сражение за операционным столом, разведка — поиск раннего на поле боя, а главная взятая высота — спасенная жизнь. Это первое и единственное медицинское подразделение в Вооружённых силах РФ, которому присвоено звание „гвардейский“ и вручено боевое знамя.

Указом Президента РФ отряд удостоен высокой государственной награды — ордена Пирогова. Низкий поклон командиру Юрию Бровко и всему личному составу за службу, высочайший профессионализм и преданность делу!

А еще #СтранаГероев — это про таких, как Ольга Помелова. Медицинская сестра с 30-летним стажем заключила контракт и отправилась на СВО. Могла остаться в медроте, но выбрала самое трудное — возглавила бригаду эвакуации в штурмовом отряде под Бахмутом. Её отвага и милосердие — настоящий пример для всех нас!

Поддержка героев и членов их семей — наш долг и ответственность. Тульская область — лидер по комплексу мер поддержки участников СВО, на сегодняшний день их 74. Центр поддержки «Герой 71» — наша региональная «точка входа» для обращений. Здесь можно получить юридическую, психологическую, социальную помощь, консультации по всем видам льгот и выплат.

Под руководством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева мы работаем над тем, чтобы ни один наш герой, ни одна семья не остались без внимания. Ваш подвиг — наша честь!»