Алексей Эрк и Илья Беспалов поздравили туляков с 84-й годовщиной обороны Тулы

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, глава города Тулы Алексей Эрк, глава администрации города Илья Беспалов, депутаты Тульской городской Думы, суворовцы, юнармейцы, представители городских предприятий и организаций, активисты и волонтеры.

Алексей Эрк и Илья Беспалов поздравили туляков с памятной датой.

Зал стоя приветствовал участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина города-героя Тулы Владимира Петровича Лаврова, жительницу Ленинграда, пережившую блокаду, Людмилу Павловну Николаеву, ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла Владимира Владимировича Кошелева. Руководители города вручили им памятные подарки и цветы.

Мэр Тулы обратился к собравшимся.

— 84 года отделяют нас от героических событий, когда город Тула стал неприступной крепостью на пути элитных подразделений вермахта и не пропустил врага к сердцу нашей Родины — к Москве. Все туляки встали на защиту родной земли. Мы гордимся тем, что живем в городе-герое Туле, по улицам которого никогда не ступала нога завоевателя, и являемся наследниками тех героев. Низкий поклон ветеранам! Вечная слава всем, кто сражался за Родину, трудился в тылу, восстанавливал страну из пепла в послевоенные годы! — сказал Алексей Эрк.

Глава города также отметил, что сегодня подвиг поколения победителей повторяют участники специальной военной операции. Находясь на передовой, они отстаивают независимость России. Тысячи неравнодушных туляков в тылу поддерживают наших бойцов, собирают дополнительную помощь и дарят тепло своих сердец.

С приветственным словом также выступил Илья Беспалов.

— Наш город отмечает очень важную дату — 84-ю годовщину героической обороны Тулы. Мы чествуем наших земляков-ветеранов, тех, кто в тяжелые военные годы отстоял свободу и независимость нашего города, не пропустил танки Гудериана. Тула осталась непокоренной. Враг не прошел к Москве. За стойкость и самоотверженность, проявленные защитниками города, Туле было присвоено почетное звание «Город-герой». 50-летие этого события мы будем отмечать в декабре следующего года. Сейчас наши бойцы в зоне специальной военной операции повторяют подвиг своих предков, защищая свободу и независимость нашей Родины, отстаивая национальные интересы нашей страны. Поздравляю всех туляков с праздником и желаю всем ветеранам здоровья, — отметил Илья Беспалов.

В рамках мероприятия были вручены муниципальные награды военнослужащим и полицейским, волонтерам, педагогам и тренерам.

Молодым жителям за их заслуги в сфере патриотического воспитания было присвоено звание «Юный патриот города-героя Тулы». За вклад в развитие добровольческого движения на территории Тулы волонтерам вручили медали и присвоили звания «Доброволец города Тулы» и «Добровольческая организация города Тулы».

После завершения торжественной части состоялся праздничный концерт.