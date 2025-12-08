  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Звезда скетч-шоу «Даешь, молодежь!» Михаил Башкатов стал учителем в тульской школе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Звезда скетч-шоу «Даешь, молодежь!» Михаил Башкатов стал учителем в тульской школе

Ученики ЦО № 19 задали актеру провокационные вопросы и даже прочли с ним поэму Лермонтова по ролям.

Звезда скетч-шоу «Даешь, молодежь!» Михаил Башкатов стал учителем в тульской школе
Фото Дмитрия Дзюбина.

8 декабря актер Михаил Башкатов приехал в Тулу, чтобы провести занятие по литературе для учеников ЦО № 19. Событие доказало, что молодежь не только «сидит в телефонах», но и искренне любит читать.

_Z5A9159.jpg

В сентябре 2025 года Минпросвещения и общество «Знание» открыли читательские кружки в 1000 школ России. 

Тульский ЦО № 19 вошел в топ-30 самых читающих школ страны и занял 15-ю строчку рейтинга. Так у него появилась возможность приглашать на уроки по литературе знаменитостей.

Мастер-класс Михаила Башкатова «Чтение как новый культурный код» стал первым.

_Z5A9086.jpg

Светлана Грошева, школьный советник директора по воспитанию:

— Всё начиналось как игра, мы даже не мечтали о таком успехе. В нашей школе всегда был литературный клуб, но с сентября он стал более современным и востребованным для школьников. Инициатива нашей учительницы по русскому языку и литературе Елены Парахненко участвовать в конкурсе «Самая читающая школа» и отличное выполнение ребятами заданий привели нас к такому выдающемуся результату.

_Z5A9080.jpg

Ксения Счастная, ученица 8-го класса:

— Когда читаешь, пополняется словарный запас, что очень помогает в общении с людьми. Из недавно прочитанного мне очень понравилась повесть Гоголя «Шинель» — трогательное и поучительное произведение; считаю, что всем стоит его прочесть. Мой любимый писатель и поэт — Пушкин. Его стихи легко запоминаются, поэтому многие я знаю наизусть!

_Z5A9125.jpg

Михаил Башкатов воспитывает четверых детей — он точно знает, как хитростью заставить ребенка открыть книгу. Актер считает, что молодых людей необходимо заставлять читать и они неизбежно полюбят это занятие. 

— Если дети уже открыли книгу, то их не остановить. Но заставить их читать — каждый раз настоящая борьба! Слишком много развлечений вокруг — телефоны, планшеты, компьютерные игры... Поэтому чтобы убедить детей сесть и читать, я прибегаю к шантажу, манипуляциям и подкупу. Самый эффективный способ — именно подкуп (смеется). Хочешь что-то получить? Прочти несколько глав! — рассказал актер. 

_Z5A9168.jpg

Михаил поделился своими любимыми книгами. Это «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, роман Мариам Петросян «Дом, в котором...» и произведения Братьев Стругацких. Актер считает, что нынешним детям повезло: во время его детства не все книги были в такой доступности, а чтобы узнать продолжение захватившего тебя сюжета, нужно было устроить целый квест по библиотекам города!
 

_Z5A9148.jpg

Михаил оказался для школьников «своим»: если поначалу ребята немного смущались его, то после того как он произнес любимое подростками слово «кринж», ребята расслабились.

_ZYB9136.jpg

Актер прочел вместе со школьниками отрывок из поэмы Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича» — вышло образно и артистично. Ребят проводили заслуженными аплодисментами.

_ZYB9116.jpg

Оказывается, у актера есть свой личный книжный клуб для родных и близких. Михаил рассказал забавную историю его появления:

— Во время встреч с друзьями мы заметили, что говорим не об интересных событиях или новостях, а сплетничаем — обсуждаем тех друзей, которых на встрече нет. Нам это так не понравилось, что мы создали книжный клуб. Сейчас в нем состоит около 20 человек. У нас есть чат, и в нем мы голосуем за книгу, которую будем читать в этом месяце. Когда прочел интересную книгу, всегда хочется с кем-то ее обсудить.

Актер убеждён, что власть в будущем мире будет принадлежать читающим.

— Я считаю, что чтение в ближайшей перспективе будет уделом привилегированной части населения. Кто-то мудрый сказал: «Те, кто сегодня читает книги, будут управлять теми, кто смотрит телевизор», — отметил актер.

Школьники спрашивали Михаила про его детство, семью, карьеру и книжные традиции. Он отвечал развернуто, с присущим ему чувством юмора:

— Быть человеком — это гораздо больше, чем просто есть и пить. Читать книги — это возможность прожить в полной мере то, с чем не сталкиваешься в обыденности и рутине. В книгах можно узнать про невероятную любовь, самопожертвование, честь и долг.

_ZYB9185.jpg

Одна из школьниц спросила у Михаила о том, как он справляется с творческими и жизненными кризисами. Его ответ всех удивил.

— Я многодетный отец, и когда у меня спрашивают что-то про депрессию или выгорание, мне попросту нечего сказать. Мне некогда думать «о высоком», потому что надо постоянно работать, — у меня большая семья. Времени на то, чтобы терзаться по поводу и без, у меня нет, — ответил Михаил.

_Z5A9194.jpg

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор
Фотограф
вчера, в 12:53 +8
Другие статьи по темам
Событие
Михаил Башкатов встретился с тульскими школьниками
Место
Тула
Какие дома Тулы будут обесточены 10 декабря
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы будут обесточены 10 декабря
вчера, в 22:00, 39 934 0
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
Дежурная часть
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
вчера, в 12:54, 75 4133 2
В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА
вчера, в 20:33, 32 1224 -1
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
Дежурная часть
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
вчера, в 17:48, 36 2417 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
«Не было ничего подозрительного»: в суде допросили риелтора пенсионерки, продавшей квартиру по «схеме Долиной»
«Не было ничего подозрительного»: в суде допросили риелтора пенсионерки, продавшей квартиру по «схеме Долиной»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.