Звезда скетч-шоу «Даешь, молодежь!» Михаил Башкатов стал учителем в тульской школе

Ученики ЦО № 19 задали актеру провокационные вопросы и даже прочли с ним поэму Лермонтова по ролям.

Фото Дмитрия Дзюбина.

8 декабря актер Михаил Башкатов приехал в Тулу, чтобы провести занятие по литературе для учеников ЦО № 19. Событие доказало, что молодежь не только «сидит в телефонах», но и искренне любит читать.





В сентябре 2025 года Минпросвещения и общество «Знание» открыли читательские кружки в 1000 школ России.

Тульский ЦО № 19 вошел в топ-30 самых читающих школ страны и занял 15-ю строчку рейтинга. Так у него появилась возможность приглашать на уроки по литературе знаменитостей.

Мастер-класс Михаила Башкатова «Чтение как новый культурный код» стал первым.





Светлана Грошева, школьный советник директора по воспитанию:

— Всё начиналось как игра, мы даже не мечтали о таком успехе. В нашей школе всегда был литературный клуб, но с сентября он стал более современным и востребованным для школьников. Инициатива нашей учительницы по русскому языку и литературе Елены Парахненко участвовать в конкурсе «Самая читающая школа» и отличное выполнение ребятами заданий привели нас к такому выдающемуся результату.

Ксения Счастная, ученица 8-го класса:

— Когда читаешь, пополняется словарный запас, что очень помогает в общении с людьми. Из недавно прочитанного мне очень понравилась повесть Гоголя «Шинель» — трогательное и поучительное произведение; считаю, что всем стоит его прочесть. Мой любимый писатель и поэт — Пушкин. Его стихи легко запоминаются, поэтому многие я знаю наизусть!

Михаил Башкатов воспитывает четверых детей — он точно знает, как хитростью заставить ребенка открыть книгу. Актер считает, что молодых людей необходимо заставлять читать и они неизбежно полюбят это занятие.

— Если дети уже открыли книгу, то их не остановить. Но заставить их читать — каждый раз настоящая борьба! Слишком много развлечений вокруг — телефоны, планшеты, компьютерные игры... Поэтому чтобы убедить детей сесть и читать, я прибегаю к шантажу, манипуляциям и подкупу. Самый эффективный способ — именно подкуп (смеется). Хочешь что-то получить? Прочти несколько глав! — рассказал актер.

Михаил поделился своими любимыми книгами. Это «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, роман Мариам Петросян «Дом, в котором...» и произведения Братьев Стругацких. Актер считает, что нынешним детям повезло: во время его детства не все книги были в такой доступности, а чтобы узнать продолжение захватившего тебя сюжета, нужно было устроить целый квест по библиотекам города!



Михаил оказался для школьников «своим»: если поначалу ребята немного смущались его, то после того как он произнес любимое подростками слово «кринж», ребята расслабились.





Актер прочел вместе со школьниками отрывок из поэмы Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича» — вышло образно и артистично. Ребят проводили заслуженными аплодисментами.

Оказывается, у актера есть свой личный книжный клуб для родных и близких. Михаил рассказал забавную историю его появления:

— Во время встреч с друзьями мы заметили, что говорим не об интересных событиях или новостях, а сплетничаем — обсуждаем тех друзей, которых на встрече нет. Нам это так не понравилось, что мы создали книжный клуб. Сейчас в нем состоит около 20 человек. У нас есть чат, и в нем мы голосуем за книгу, которую будем читать в этом месяце. Когда прочел интересную книгу, всегда хочется с кем-то ее обсудить.

Актер убеждён, что власть в будущем мире будет принадлежать читающим.

— Я считаю, что чтение в ближайшей перспективе будет уделом привилегированной части населения. Кто-то мудрый сказал: «Те, кто сегодня читает книги, будут управлять теми, кто смотрит телевизор», — отметил актер.

Школьники спрашивали Михаила про его детство, семью, карьеру и книжные традиции. Он отвечал развернуто, с присущим ему чувством юмора:

— Быть человеком — это гораздо больше, чем просто есть и пить. Читать книги — это возможность прожить в полной мере то, с чем не сталкиваешься в обыденности и рутине. В книгах можно узнать про невероятную любовь, самопожертвование, честь и долг.

Одна из школьниц спросила у Михаила о том, как он справляется с творческими и жизненными кризисами. Его ответ всех удивил.

— Я многодетный отец, и когда у меня спрашивают что-то про депрессию или выгорание, мне попросту нечего сказать. Мне некогда думать «о высоком», потому что надо постоянно работать, — у меня большая семья. Времени на то, чтобы терзаться по поводу и без, у меня нет, — ответил Михаил.