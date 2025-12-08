За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тульской области выросла на 25,3%

Фото из архива Myslo

За первую неделю декабря в Тульской области зафиксировано 5372 случая гриппа и ОРВИ. Это на 25,3% больше, чем за предыдущую неделю. Активно циркулируют вирусы гриппа, регистрируются лабораторно подтвержденные случаи заболевания гриппом. Специалисты рекомендуют: