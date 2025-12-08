  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тульской области выросла на 25,3% - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тульской области выросла на 25,3%

Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тульской области выросла на 25,3%
Фото из архива Myslo

За первую неделю декабря в Тульской области зафиксировано 5372 случая гриппа и ОРВИ. Это на 25,3% больше, чем за предыдущую неделю. Активно циркулируют вирусы гриппа, регистрируются лабораторно подтвержденные случаи заболевания гриппом. Специалисты рекомендуют:

  • при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача.
  • избегайте контактов с лицами с признаками гриппа и ОРВИ,
  • сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте,
  • используйте средства защиты органов дыхания, соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах,
  • соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом,
  • соблюдайте респираторный этикет: чихайте и кашляйте в салфетку или локтевой сгиб,
  • регулярно обеззараживайте гаджеты,
  • соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений,
  • чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
8 декабря, в 19:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
заболеваемость гриппом и ОРВИ статистика Управление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
Тульская область Тула
Какие дома Тулы будут обесточены 10 декабря
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы будут обесточены 10 декабря
вчера, в 22:00, 39 934 0
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
Дежурная часть
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
вчера, в 12:54, 75 4133 2
В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА
вчера, в 20:33, 32 1224 -1
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
Дежурная часть
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
вчера, в 17:48, 36 2417 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Без пальто отказываюсь узнавать!»: вы фанат, если ответите на все 10 вопросов о гайдаевской комедии
«Без пальто отказываюсь узнавать!»: вы фанат, если ответите на все 10 вопросов о гайдаевской комедии
На ул. Сойфера невнимательный водитель перекрыл дорогу пешеходам
На ул. Сойфера невнимательный водитель перекрыл дорогу пешеходам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.