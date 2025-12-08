За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тульской области выросла на 25,3%

За первую неделю декабря в Тульской области зафиксировано 5372 случая гриппа и ОРВИ. Это на 25,3% больше, чем за предыдущую неделю. Активно циркулируют вирусы гриппа, регистрируются лабораторно подтвержденные случаи заболевания гриппом. Специалисты рекомендуют:
- при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача.
- избегайте контактов с лицами с признаками гриппа и ОРВИ,
- сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте,
- используйте средства защиты органов дыхания, соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах,
- соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом,
- соблюдайте респираторный этикет: чихайте и кашляйте в салфетку или локтевой сгиб,
- регулярно обеззараживайте гаджеты,
- соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений,
- чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры.