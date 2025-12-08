  1. Моя Слобода
  В Тульской области сформирован новый состав Молодежного избиркома
В Тульской области сформирован новый состав Молодежного избиркома

В него вошли 14 молодых туляков в возрасте от 17 до 22 лет.

Фото: избирательная комиссия Тульской области

Избирательная комиссия Тульской области на заседании приняла постановление о формировании нового состава Молодежной избирательной комиссии Тульской области. В её состав вошли 14 человек в возрасте от 17 до 22 лет, чьи кандидатуры были предложены региональными отделениями политических партий и общественными организациями.

Возглавил Молодежный избирком студент ТулГУ Кирилл Сидоренко. Срок полномочий органа — 2 года, а его главная задача — формирование правовой и политической культуры молодых и будущих избирателей. Члены комиссии будут проводить для школьников и студентов различные обучающие, интерактивные и игровые мероприятия.

вчера, в 08:00 −6
Событие
Молодежный избирком Тульской области избирательная комиссия Тульской области
Место
Тульская область Тула
