К Новому году тульские автобусы и троллейбусы украсят гирляндами

А в последнюю неделю 2025 года для пассажиров будут звучать поздравления и новогодние песни.

В региональном минтрансе рассказали, как будет украшен общественный транспорт в преддверии Нового года.

Более 100 единиц транспорта на городских и областных маршрутах засияют светодиодными гирляндами. Один такой троллейбус туляки уже заметили на маршруте № 4.

С 25 по 31 декабря в салонах будут звучать поздравления и новогодние музыкальные композиции. На семи крупных автостанциях и железнодорожном вокзале Тулы появятся специальные фотозоны и праздничные композиции.

26 декабря юные артисты в образах Деда Мороза и Снегурочки поздравят пассажиров автобуса № 18. А 31 декабря водители украшенных автобусов выедут на улицы города в костюмах Деда Мороза и подарят детям мандарины.

Полностью завершить праздничное оформление общественного транспорта планируется к 20 декабря.

 

