Где в Туле 9 декабря не будет света

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- пр-т Ленина, 66-а к. 1, к. 2,
- ул. К. Маркса, 2, 3-а, 3-б, 5, 5-а, 7, 9, 11,
- ул. Демидовская Плотина, 10,
- ул. Металлургов, 106, 108,
- ул. 1-я Песчаная, 2-18 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 5-а,
- ул. 2-я Песчаная, 3,
- ул. Горельская, 32-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.), 25-а, 84-а,
- ул. Энтузиастов, 28-54 (чётн.), 17-45 (нечётн.),
- 1-й Горельский пр-д, 1-10,
- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 1, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 20,
- 4-й Горельский пр-д, 1, 5, 7,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- ул. Заречная, 3-29 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Низинная, 1-19 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-а, 9-а,
- Мясново: ул. Привокзальная, 25,
- Одоевское шоссе, 1-в, 12,
- Китаевский пр-д, 4.