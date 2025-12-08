  1. Моя Слобода
Где в Туле 9 декабря не будет света

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

Где в Туле 9 декабря не будет света

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • пр-т Ленина, 66-а к. 1, к. 2,
  • ул. К. Маркса, 2, 3-а, 3-б, 5, 5-а, 7, 9, 11,
  • ул. Демидовская Плотина, 10,
  • ул. Металлургов, 106, 108,
  • ул. 1-я Песчаная, 2-18 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 5-а,
  • ул. 2-я Песчаная, 3,
  • ул. Горельская, 32-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.), 25-а, 84-а,
  • ул. Энтузиастов, 28-54 (чётн.), 17-45 (нечётн.),
  • 1-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 20,
  • 4-й Горельский пр-д, 1, 5, 7,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • ул. Заречная, 3-29 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Низинная, 1-19 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-а, 9-а,
  • Мясново: ул. Привокзальная, 25,
  • Одоевское шоссе, 1-в, 12,
  • Китаевский пр-д, 4.

8 декабря, в 21:50 +1
