Дмитрий Миляев принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам

Главными темами стали выполнение ключевых задач и результаты реализации новых нацпроектов, а также план структурных изменений в экономике до 2030 года.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

По словам губернатора Тульской области, глава государства в своём выступлении в очередной раз отметил, что национальные проекты должны быть нацелены на человека. Президент также обратил внимание на необходимость принятия дополнительных мер по поддержке семей с детьми для создания условий для роста рождаемости; на важность обеспечения дальнейшего экономического развития и наращивания экспорта в несырьевом секторе.

Отдельно обсудили вопросы повышения производительности труда, автоматизации и роботизации технологических процессов, внедрения новых цифровых решений в экономику и систему государственного управления.

– Владимир Владимирович Путин четко обозначил наш безусловный национальный приоритет — сбережение и приумножение народа России. В Тульской области мы последовательно создаем условия для семейного комфорта и благополучия, вводим новые меры поддержки, развиваем инфраструктуру детства – строим детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, благоустраиваем общественные пространства.

Особое внимание уделяем развитию медицины, в том числе первичного звена, что напрямую влияет на здоровье и долголетие наших жителей. Все наши усилия направлены на то, чтобы каждая тульская семья чувствовала уверенность в завтрашнем дне, имела возможности для роста и комфортной жизни в нашем регионе. Мы продолжим системную работу по достижению национальных целей, поставленных главой государства, – подчеркнул Дмитрий Миляев.