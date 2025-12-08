«Дееспособна, не являюсь поклонницей Долиной»: туляки убеждают покупателей недвижимости в своей порядочности

После скандала с «долинской схемой» продавцы всеми силами стремятся доказать, что новые владельцы жилья смогут избежать лишних проблем.

Фото: avito.ru

Жители Тульской области, пытаясь повысить интерес потенциальных покупателей к своей недвижимости, стали прямо в объявлениях писать, что новых владельцев «схема Долиной» не коснётся.

Напомним, ранее из-за скандала с продажей квартиры за 112 млн рублей туляки призвали отменить концерт певицы, запланированный в оружейной столице на 4 января.

Тем временем, на сайтах объявлений появился новый тренд: желая доказать покупателям свою порядочность и вменяемость, продавцы открыто заявляют, что сделка не является частью мошеннической схемы.

Дмитрий из Узловой, продающий 44-метровую «двушку» без ремонта за 2,65 млн рублей, «зашёл с козырей», в первой строчке указав, что «Прoдавцa зoвут не Лapиса Долина!!!»

В Киреевске за 2,99 млн выставлен на продажу частный дом на 102 «квадрата» на земельном участке в 12 соток. В объявлении тоже упоминается фамилия певицы:

А жительница областной столицы, желая поскорее продать «однушку» на ул. Самоварной за 4,8 млн рублей даже указала, что не является поклонницей творчества Ларисы Александровны.

Владелец квартиры на ул. Новосёлов, выставленной на продажу за 4,25 млн рублей, обещает новым владельцам спокойный и здоровый сон:

Недавно мы опубликовали эмоциональное письмо тулячки Марии, которая стала жертвой «долинской схемы»: она утверждает, что из-за случившегося её семья буквально рушится.