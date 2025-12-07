  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Миляев.

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», – говорится в сообщении главы региона. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 00:05 −2
Другие статьи по темам
Событие
опасность атаки БПЛА губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская область
Средний размер пенсии в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
Средний размер пенсии в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей
вчера, в 19:01, 67 938 -6
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать красную икру
Жизнь Тулы и области
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать красную икру
вчера, в 17:34, 41 1039 1
Стадион с теннисными кортами и воркаут-площадкой: как будет выглядеть новый спортивный объект на Серебровской
Жизнь Тулы и области
Стадион с теннисными кортами и воркаут-площадкой: как будет выглядеть новый спортивный объект на Серебровской
вчера, в 14:52, 38 1649 0
В Туле трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки на Ложевой: видео
Жизнь Тулы и области
В Туле трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки на Ложевой: видео
вчера, в 11:34, 55 2327 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Металлургов в Туле загорелась квартира
На Металлургов в Туле загорелась квартира
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.