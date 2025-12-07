«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», – говорится в сообщении главы региона.
На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Миляев.
