В Туле трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки на Ложевой: видео

Похитители забрали украшения и уехали.

Кадр из видео.

Трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки, установленной на улице Ложевой. Видео инцидента опубликовано в группе ВКонтакте «Тула жесть».

По некоторым данным, личности указанных людей уже установлены.

сегодня, в 11:34 +4
Место
Тула
Прочее
елка украли новогодние украшения
