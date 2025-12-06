В Туле трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки на Ложевой: видео

Трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки, установленной на улице Ложевой. Видео инцидента опубликовано в группе ВКонтакте «Тула жесть».
По некоторым данным, личности указанных людей уже установлены.
Похитители забрали украшения и уехали.
Трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки, установленной на улице Ложевой. Видео инцидента опубликовано в группе ВКонтакте «Тула жесть».
По некоторым данным, личности указанных людей уже установлены.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram