В Туле состоялся фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями

В этом году праздник собрал 130 участников из разных уголков региона.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5 декабря в Тульском театре юного зрителя подвели итоги XXVIII областного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями «Шаги к успеху».

Мероприятие проводится ежегодно и приурочено к международному дню инвалидов. Его задача — раскрыть творческий потенциал детей с особенностями развития, содействовать их социальной адаптации в современном мире и помочь представить свои таланты.

В этом году творческий праздник собрал в Туле 130 участников из разных уголков региона. Детей приветствовала заместитель министра культуры и туризма Тульской области Ирина Иванова. Она рассказала, что создание условий для творческого развития молодежи — один из приоритетов, который ставит губернатор Дмитрий Миляев в социальной сфере деятельности регионального правительства.

«Самореализация в творчестве помогает человеку обрести уверенность и найти единомышленников. Наш фестиваль уже много лет выполняет эту миссию и доказывает, что каждый человек особенный благодаря своим талантам, и на пути к своей мечте нет непобедимых ограничений», — сказала Ирина Иванова.

Участники фестиваля продемонстрировали свои таланты в разнообразных творческих направлениях. Работы в области декоративно‑прикладного и изобразительного искусства показали на выставке. Здесь можно было увидеть рисунки гуашью и акварелью, живопись цветной шерстью, текстильные игрушки, различные изделия из полимерной глины, аппликации, витражную роспись, алмазную мозаику и другое.

На фестивальной сцене выступили победители в номинации «Художественное творчество». Юные таланты пели песни, читали стихи, исполняли современные и классические произведения на фортепиано, аккордеоне, баяне и гитаре.

Специалисты центра народного творчества Объединения центров развития культуры подготовили для детей насыщенную программу. Так, к примеру, гостей встречали ростовые куклы. А еще ребята смогли познакомиться с русскими народными музыкальными инструментами и сыграть на них в импровизированном оркестре под гармонные наигрыши.

Специалисты Центра культуры и досуга «Шахтёрский» Узловского района организовали в зале интерактивную программу с участием сказочных персонажей, подарив детям радость общения и весёлых игр.

Завершился праздничный день ярким выступлением актёров Тульского театра юного зрителя: они перенесли ребят в волшебную новогоднюю сказку, представив спектакль «Щелкунчик».

Организаторы фестиваля «Шаги к успеху» — правительство Тульской области, Объединение центров развития культуры и Тульский областной центр реабилитации инвалидов.