В Туле начальники полицейских подразделений сдали зачеты на уровень профподготовленности

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Центре профессиональной подготовки УМВД руководители служб и подразделений регионального УМВД сдавали итоговые зачёты, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к сотрудникам органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Экзаменуемые демонстрировали владение табельным оружием, боевыми приёмами борьбы, показывали знание нормативно-правовой базы и уровень физической подготовки.

Подтверждать свою квалификацию начальникам полицейских подразделений необходимо ежегодно. Офицерам полиции, показавшим лучшие результаты, будут присвоены или подтверждены квалификационные звания.