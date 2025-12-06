  1. Моя Слобода
В Туле начальники полицейских подразделений сдали зачеты на уровень профподготовленности

Офицерам полиции, показавшим лучшие результаты, будут присвоены или подтверждены квалификационные звания.

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Центре профессиональной подготовки УМВД руководители служб и подразделений регионального УМВД сдавали итоговые зачёты, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к сотрудникам органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Экзаменуемые демонстрировали владение табельным оружием, боевыми приёмами борьбы, показывали знание нормативно-правовой базы и уровень физической подготовки.

Подтверждать свою квалификацию начальникам полицейских подразделений необходимо ежегодно. Офицерам полиции, показавшим лучшие результаты, будут присвоены или подтверждены квалификационные звания.

сегодня, в 20:40 0
