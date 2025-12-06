  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк с марта не может добиться прочистки ливневки на Зеленстрое - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Пишут – прочистили, подставляют старые фото»: туляк рассказал, как бьется с властями из-за ливневки на Зеленстрое

Он жалуется через приложение «Арсенал71». И каждый раз ему отчитываются: работа выполнена. Но по факту всё остается как есть.

«Пишут – прочистили, подставляют старые фото»: туляк рассказал, как бьется с властями из-за ливневки на Зеленстрое

В редакцию Myslo обратился туляк. Он рассказал, что с марта пытается добиться от администрации, чтобы рабочие прочистили забитую ливневку возле дома № 120 по проспекту Ленина — между «Перекрестком» и «Томато». 

«Я с марта отправляю жалобу в приложение „Арсенал71“. Мне отвечают: мол, мы всё прочистили, но по факту всё остается как есть. В октябре я снова пожаловался. Пришел ответ, что работа выполнена. И прикрепили те же фото, что и в марте, — рассказал туляк Павел А. — Все скрины и переписки имеются.

Снимок.PNG

Читатель надеется, что с помощью публикации на Myslo злополучную ливневку всё же почистят. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:30 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
забитая ливневка
Погода в Туле 10 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
сегодня, в 07:00, 105 1074 4
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
Жизнь Тулы и области
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
сегодня, в 12:14, 84 3626 -10
Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу
Жизнь Тулы и области
Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу
сегодня, в 13:42, 34 1437 -2
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
Дежурная часть
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
сегодня, в 16:30, 33 718 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Щекинский суд досрочно восстановил работу цеха переработки мяса в «ПХ Лазаревское»
Щекинский суд досрочно восстановил работу цеха переработки мяса в «ПХ Лазаревское»
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.