«Пишут – прочистили, подставляют старые фото»: туляк рассказал, как бьется с властями из-за ливневки на Зеленстрое

Он жалуется через приложение «Арсенал71». И каждый раз ему отчитываются: работа выполнена. Но по факту всё остается как есть.

В редакцию Myslo обратился туляк. Он рассказал, что с марта пытается добиться от администрации, чтобы рабочие прочистили забитую ливневку возле дома № 120 по проспекту Ленина — между «Перекрестком» и «Томато».

«Я с марта отправляю жалобу в приложение „Арсенал71“. Мне отвечают: мол, мы всё прочистили, но по факту всё остается как есть. В октябре я снова пожаловался. Пришел ответ, что работа выполнена. И прикрепили те же фото, что и в марте, — рассказал туляк Павел А. — Все скрины и переписки имеются.

Читатель надеется, что с помощью публикации на Myslo злополучную ливневку всё же почистят.