Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать красную икру

Фото Дмитрия Дзюбина.

Икра лососевых рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга и форель, представляет собой ценный продукт питания. Она богата полиненасыщенными жирными кислотами, легко усваиваемыми белками, а также йодом, кальцием, фосфором, железом и витаминами A, D, E и группы B, включая фолиевую кислоту.

Чтобы выбрать качественную и безопасную красную икру, важно следовать определенным рекомендациям.

Не стоит покупать икру на рынках или у частных лиц. Обязательно изучайте этикетку: на ней должны быть указаны название рыбы, дата производства и дата упаковки. На жестяной банке обязательно должны быть указаны дата изготовления, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надписи должны быть выбиты изнутри.

Избегайте икры с добавлением пищевой добавки Е-239 (уротропина). Этот консервант был запрещен с 2008 года из-за выделения токсичных веществ при разложении в кислой среде желудка. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213.

Обращайте внимание на состояние упаковки: крышка не должна быть вмятой или вздутой, а икра должна полностью заполнять банку. Икринки натурального продукта мелкие, однородные и рассыпчатые, без пленок и трещин. Если икра выделяет сок и икринки выглядят «сдутыми», это может свидетельствовать о том, что продукт уже размораживали. Натуральные икринки имеют ядро и легко лопаются при легком нажатии, в то время как искусственные более жесткие. При добавлении в горячую воду натуральная икра слегка побелеет и опустится на дно, тогда как искусственная растворится и окрасит воду.

Хранить икру следует в холодильнике при температуре, указанной на упаковке. При соблюдении этих условий можно гарантировать сохранность качества продукта. Открытую жестяную банку лучше переложить в чистую сухую стеклянную ёмкость.

В Роспотребнадзоре напомнили, что с 1 мая 2024 года все производители и импортеры икры осетровых и лососевых рыб обязаны маркировать свою продукцию. Проверить легальность происхождения икры можно с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак».