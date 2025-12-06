  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. После крушения ж/д состава произошел разлив нефтепродукта: в Туле прошли межведомственные учения - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

После крушения ж/д состава произошел разлив нефтепродукта: в Туле прошли межведомственные учения

Мероприятия прошли на железнодорожной станции «Тула-1».

После крушения ж/д состава произошел разлив нефтепродукта: в Туле прошли межведомственные учения
Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели провели межведомственные учения с железнодорожниками по ликвидации разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Мероприятия прошли на железнодорожной станции «Тула-1». В тренировке приняли участие сотрудники МЧС, региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций железных дорог, Центра аварийно-спасательных и экологических операций «Экоспас», а также скорой помощи.

По замыслу учений, в результате крушения подвижного железнодорожного состава произошел разлив нефтепродукта. Обстановка ухудшилась из-за возгорания.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС незамедлительно прибыли к месту условной ЧС. Они провели разведку железнодорожного состава, в ходе которой обнаружили пять пострадавших. Спасатели вывели их в безопасную зону, оказали первую помощь, а затем передали прибывшей скорой медицинской помощи.

Огнеборцы приступили к тушению возгорания разлившегося нефтепродукта и покрытию места условного розлива пенной шапкой, состоящей из пенораствора и воды. 

Прибывший к этому времени личный состав Центра аварийно-спасательных и экологических операций «Экоспас» приступил к разведке газовоздушной среды. Сотрудники ликвидировали условный разлив, организовали временное хранение и транспортировку собранных нефтепродуктов.

Последствия «чрезвычайной ситуации» были полностью ликвидированы.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:02 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
учения МЧС разлив нефтепродуктов
Погода в Туле 6 декабря: легкие заморозки и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 декабря: легкие заморозки и без осадков
сегодня, в 09:00, 97 921 3
Минцифры отменит вход на «Госуслуги» с помощью СМС
Мир
Минцифры отменит вход на «Госуслуги» с помощью СМС
вчера, в 22:00, 84 2087 -34
В Туле трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки на Ложевой: видео
Жизнь Тулы и области
В Туле трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки на Ложевой: видео
сегодня, в 11:34, 43 1646 3
Лишился квартиры и денег по «долинской схеме»: туляк расскажет свою историю на круглом столе в Госдуме
Жизнь Тулы и области
Лишился квартиры и денег по «долинской схеме»: туляк расскажет свою историю на круглом столе в Госдуме
сегодня, в 12:36, 27 1201 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать красную икру
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать красную икру
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.