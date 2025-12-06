После крушения ж/д состава произошел разлив нефтепродукта: в Туле прошли межведомственные учения

Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели провели межведомственные учения с железнодорожниками по ликвидации разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Мероприятия прошли на железнодорожной станции «Тула-1». В тренировке приняли участие сотрудники МЧС, региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций железных дорог, Центра аварийно-спасательных и экологических операций «Экоспас», а также скорой помощи.

По замыслу учений, в результате крушения подвижного железнодорожного состава произошел разлив нефтепродукта. Обстановка ухудшилась из-за возгорания.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС незамедлительно прибыли к месту условной ЧС. Они провели разведку железнодорожного состава, в ходе которой обнаружили пять пострадавших. Спасатели вывели их в безопасную зону, оказали первую помощь, а затем передали прибывшей скорой медицинской помощи.

Огнеборцы приступили к тушению возгорания разлившегося нефтепродукта и покрытию места условного розлива пенной шапкой, состоящей из пенораствора и воды.

Прибывший к этому времени личный состав Центра аварийно-спасательных и экологических операций «Экоспас» приступил к разведке газовоздушной среды. Сотрудники ликвидировали условный разлив, организовали временное хранение и транспортировку собранных нефтепродуктов.

Последствия «чрезвычайной ситуации» были полностью ликвидированы.