Офицер Тульского спасательного центра получил награду на фестивале «Созвездие мужества»

Александр Романов участвовал в ликвидации последствий крупных ЧС: наводнений на Дальнем Востоке и в Иркутской области, природных пожаров в Якутии и др.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Новосибирске прошел фестиваль «Созвездие мужества». Пожарные и спасатели, кинологи и пиротехники, водолазы и летчики, врачи и психологи в течение 2025 года проявляли профессиональное мастерство и не раз доказывали свою готовность действовать в самых сложных и порой опасных условиях. Лучших выбрали в 43 номинациях и среди 15 подразделений.

В числе победителей фестиваля и лучших спасателей в стране — сотрудник Тульского спасательного центра МЧС России Александр Романов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он установил абсолютный рекорд за всю историю проведения конкурса профессионального мастерства офицерского состава спасательных воинских формирований МЧС России, набрав максимальное количество баллов по итогам всех испытаний.

Александр Романов за 13 лет прошел путь от кадета Омского кадетского корпуса до офицера МЧС России. Участвовал в ликвидации последствий крупных ЧС: наводнений на Дальнем Востоке и в Иркутской области, природных пожаров в Якутии, восстановительных работ в Мариуполе. Сотрудник МЧС России награждён ведомственными наградами за профессионализм и мужество.

сегодня, в 21:35 +2
Место
Тула
Прочее
МЧС фестиваль Созвездие мужества
