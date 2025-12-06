20 декабря в Центральном парке откроется Резиденция Деда Мороза

В гости к главному зимнему волшебнику приглашаются все желающие.

Фото Дмитрия Дзюбина.

20 декабря в 11.00 в Центральном парке Тулы откроется Резиденция Деда Мороза. Напомним, она находится в детском городке.

Отметим, что в парке уже работает почта Деда Мороза. Опустить письмо в почтовый ящик можно в любое время.