  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 20 декабря в Центральном парке откроется Резиденция Деда Мороза - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

20 декабря в Центральном парке откроется Резиденция Деда Мороза

В гости к главному зимнему волшебнику приглашаются все желающие.

20 декабря в Центральном парке откроется Резиденция Деда Мороза
Фото Дмитрия Дзюбина.

20 декабря в 11.00 в Центральном парке Тулы откроется Резиденция Деда Мороза. Напомним, она находится в детском городке.

Отметим, что в парке уже работает почта Деда Мороза. Опустить письмо в почтовый ящик можно в любое время. 

Сюжет: Новый год-2026
Тульская ёлка попала в Книгу рекордов России
Жизнь Тулы и области
Тульская ёлка попала в Книгу рекордов России
сегодня, в 11:02, 19 1856 4
Глава администрации Тулы Илья Беспалов: «Загадывайте желания под нашей новой красавицей-ёлкой»
Жизнь Тулы и области
Глава администрации Тулы Илья Беспалов: «Загадывайте желания под нашей новой красавицей-ёлкой»
сегодня, в 09:30, 26 2345 0
На площади Ленина в Туле открылся Губернский каток и главная ёлка региона
Жизнь Тулы и области
На площади Ленина в Туле открылся Губернский каток и главная ёлка региона
вчера, в 22:08, 36 6319 3
Хоккеист Ковалев, фигуристы Степанова, Букин, Слуцкая: на открытии Губернского катка выступят звезды спорта
Жизнь Тулы и области
Хоккеист Ковалев, фигуристы Степанова, Букин, Слуцкая: на открытии Губернского катка выступят звезды спорта
4 декабря, в 17:40, 3 2739 0

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
резиденция Деда Мороза
Погода в Туле 6 декабря: легкие заморозки и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 декабря: легкие заморозки и без осадков
сегодня, в 09:00, 96 780 3
Минцифры отменит вход на «Госуслуги» с помощью СМС
Мир
Минцифры отменит вход на «Госуслуги» с помощью СМС
вчера, в 22:00, 62 1833 -30
В Туле трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки на Ложевой: видео
Жизнь Тулы и области
В Туле трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки на Ложевой: видео
сегодня, в 11:34, 34 1166 3
Лишился квартиры и денег по «долинской схеме»: туляк расскажет свою историю на круглом столе в Госдуме
Жизнь Тулы и области
Лишился квартиры и денег по «долинской схеме»: туляк расскажет свою историю на круглом столе в Госдуме
сегодня, в 12:36, 25 809 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель промчал по встречной обочине и едва не устроил ДТП
В Туле водитель промчал по встречной обочине и едва не устроил ДТП
В Туле стартовал международный фестиваль циркового искусства
В Туле стартовал международный фестиваль циркового искусства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.