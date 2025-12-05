  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом

Зампред Совета безопасности России посетил оборонные предприятия города.

Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом

Краткий отчет о поездке Дмитрий Медведев опубликовал в своем канале:

«В ходе поездки в Центральный федеральный округ рассматривались вопросы исполнения гособоронзаказа и поставок особо востребованных видов вооружения, военной и специальной техники, средств поражения. 

В текущих условиях предприятия ОПК России продолжают выпуск значительного объёма различных видов вооружений для достижения целей СВО и уничтожения врага».

Напомним, Медведев был президентом РФ, также занимал должность премьер-министра, и уже пять лет он заместитель Председателя Совета безопасности РФ.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 08:48 0
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Медведев визит в Тулу
Место
Тула
Погода в Туле 5 декабря: мокрый снег, туман и до +3
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 декабря: мокрый снег, туман и до +3
сегодня, в 07:00, 90 895 3
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника
Жизнь Тулы и области
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника
сегодня, в 09:10, 64 1659 -1
Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом
Жизнь Тулы и области
Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом
сегодня, в 08:48, 40 2728 0
Жители ЖК «Баташевский сад»: «Тонем в канализации, и никто не может нам помочь!»
Жизнь Тулы и области
Жители ЖК «Баташевский сад»: «Тонем в канализации, и никто не может нам помочь!»
вчера, в 15:51, 94 2763 7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника
Скуратово частично останется без воды
Скуратово частично останется без воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.