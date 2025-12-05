Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом

Краткий отчет о поездке Дмитрий Медведев опубликовал в своем канале:

«В ходе поездки в Центральный федеральный округ рассматривались вопросы исполнения гособоронзаказа и поставок особо востребованных видов вооружения, военной и специальной техники, средств поражения.

В текущих условиях предприятия ОПК России продолжают выпуск значительного объёма различных видов вооружений для достижения целей СВО и уничтожения врага».

Напомним, Медведев был президентом РФ, также занимал должность премьер-министра, и уже пять лет он заместитель Председателя Совета безопасности РФ.