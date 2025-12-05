В Туле стартовал международный фестиваль циркового искусства

За три дня мероприятия на манеж выйдут более 120 юных артистов в возрасте от 9 до 18 лет.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5 декабря в Тульском государственном цирке состоялось открытие V Международного детского и молодежного фестиваля циркового искусства «На языке мира». Тула третий раз принимает это масштабное зрелищное событие.

От имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева его заместитель Ярослав Раков обратился к участникам и зрителям фестиваля. Он зачитал приветственный адрес главы региона, в котором подчеркивается, что событие отмечает первый юбилей. Приехали артисты со всей России, из Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Мексики.

«Это настоящий праздник, который заряжает позитивом всю Тульскую область, знакомит нас с разными культурами и показывает, насколько ярким и интересным стал современный цирк.

Для молодых артистов это отличный шанс прокачать свои навыки, узнать что-то новое и зарядиться идеями.

Желаю всем участникам на высшем уровне продемонстрировать свои таланты и мастерство, а зрителям получить море эмоций и незабываемых впечатлений! Пусть «На языке мира» и дальше дарит нам радость и объединяет самых творческих людей!» — говорится в тексте обращения Дмитрия Миляева.

По инициативе губернатора свыше 1800 одаренных детей Тульской области станут зрителями представлений.

Авторы художественной концепции фестиваля — главный режиссёр Росгосцирка, Заслуженная артистка России Елена Петрикова и художественный руководитель «Королевского цирка», Заслуженный артист России Гия Эрадзе.

В постановке сделан акцент на атмосферу ретроцирка, где оживают образы детства: огромные клоунские башмаки, поднимающийся занавес, воздушные шары, разноцветные кольца и то самое ощущение волшебства, с которого для многих начинается любовь к цирку.

Оценивать конкурсантов будут признанные мастера, представляющие ведущие цирковые школы и традиции разных стран. В состав авторитетного международного жюри вошли: генеральный директор Росгосцирка, Заслуженный деятель культуры ДНР Сергей Беляков, генеральный директор Большого Московского цирка, Народный артист России Эдгард Запашный, директор Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша) Елена Шевченко, Гия Эрадзе, а также представители Беларуси, Таджикистана, Германии, Италии и Узбекистана.

Зрителей также ждут специальные выступления юных артистов театра-студии «Непоседы», студентов ГУЦЭИ им. М. Н. Румянцева и масштабные хореографические этюды балета продюсерского центра «Королевский цирк».