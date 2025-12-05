В Тульской областной больнице внедрили новую методику лечения аденомы простаты

Фото минздрава Тульской области.

В начале октября команда урологов Тульской областной клинической больницы успешно освоила лапароскопическую аденомэктомию — инновационную методику лечения аденомы простаты.

Аденома простаты — распространенное заболевание среди мужчин старше 40 лет, которое существенно ухудшает качество жизни, вызывая серьезные проблемы с мочеиспусканием. С возрастом заболевание прогрессирует, поэтому своевременное и эффективное лечение играет ключевую роль.

«Методика выполняется через небольшие проколы в брюшной стенке с использованием специализированного эндоскопического оборудования. Это позволяет хирургу с высокой точностью удалить увеличенную ткань предстательной железы, минимизируя повреждение окружающих органов и тканей. В результате пациенты значительно быстрее возвращаются к обычной жизни, а риск кровотечений и инфекций сводится к минимуму», — отметил заведующий урологическим отделением Артур Федоров.

Специалисты провели по новой методике уже три операции. Первым пациентом стал 75-летний местный житель, страдавший от аденомы. Операция прошла без осложнений, функция мочеиспускания полностью восстановлена, и пациент уже выписан домой.