В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. UPD: объявлен отбой атаки.

В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.

Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», - говорится в сообщении главы региона.

5 декабря, в 22:27 0
Событие
опасность атаки БПЛА губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская область
news@myslo.ru
