В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.
Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», - говорится в сообщении главы региона.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. UPD: объявлен отбой атаки.
«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.
Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», - говорится в сообщении главы региона.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram