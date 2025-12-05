В Тульской детской облбольнице пройдёт День открытых дверей

Маленькие туляки смогут пройти обследования бесплатно и без направления.

Фото: vk.com/tdokb

Юных пациентов осмотрят 14 специалистов: оториноларинголог, аллерголог-иммунолог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, невролог, пульмонолог, врач по вакцинопрофилактике, педиатр, гастроэнтеролог, онколог, хирург, эндокринолог, акушер-гинеколог и психиатр.

На прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

День открытых дверей состоится в четверг, 18 декабря, по адресу: Тула, ул. Бондаренко, д. 39.