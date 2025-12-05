  1. Моя Слобода
В Щекино остановили работу детского лагеря из-за нарушений

Все из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Фото из архива Myslo.

Щекинский межрайонный суд приостановил деятельность детского оздоровительного лагеря имени О. Кошевого на 90 суток из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности.

В ходе внеплановой проверки, проведенной 11 ноября, инспекторы обнаружили, что лагерь не выполнил предписания об устранении нарушений, выданные ранее. 

«В помещениях корпусов, в здании клуба-столовой выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей», — рассказали в пресс-службе судом и УСД в Тульской области. 

Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако оно ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Лагерь имеет право досрочно прекратить исполнение наказания, если устранит все нарушения. 

сегодня, в 16:43
