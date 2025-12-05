  1. Моя Слобода
  В Новомосковске дожди превратили улицы в реки из коровьего навоза
В Новомосковске дожди превратили улицы в реки из коровьего навоза

Фермерское хозяйство нарушило правила гигиены и охраны окружающей среды.

В Новомосковске дожди превратили улицы в реки из коровьего навоза
Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура остановила нарушения ветеринарных норм ООО «Спасское» в Новомосковске. Жители пожаловались в соцсетях, что «продукты жизнедеятельности животных продолжительными дождями затопили улицу». 

Проверка показала, что коммерческая организация не установила устройства для защиты грунтовых вод от загрязнения, не оборудовала въезды/выезды дезинфекционными ванночками, не обеспечила своевременную уборку навоза с территории животноводческого предприятия и его обеззараживание.

В результате навоз дождевой водой снесло на улицу.

Гендиректор предприятия получил представление, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

сегодня, в 11:39
