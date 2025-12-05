Туляки отложили на пенсию более 1,8 млрд рублей

Фото Алексея Пирязева.

С начала года жители региона заключили почти 58 тысяч договоров в рамках программы долгосрочных сбережений и перечислили на свои счета более 1,8 млрд рублей.

Программа направлена на формирование дополнительных сбережений при финансовой поддержке государства. В течение десяти лет на счет участника будет добавляться до 36 тысяч рублей в год — точный размер софинансирования зависит от суммы взносов на счет собственных средств и размера ежемесячного дохода.

Накопления можно начать использовать через 15 лет с момента первого взноса или по достижении 55-летнего возраста для женщин и 60 лет – для мужчин. В особых жизненных ситуацих деньги можно получить досрочно.

Чтобы принять участие в программе, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, который будет инвестировать деньги, чтобы уберечь их от инфляции и преумножить. Все внесенные средства, включая доход от их инвестирования, застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей.