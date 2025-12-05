  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки берут ипотеку в среднем на 25 лет - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляки берут ипотеку в среднем на 25 лет

Объем кредитования составил почти 23 миллиарда рублей.

Туляки берут ипотеку в среднем на 25 лет
Фото Алексея Пирязева.

С начала года туляки оформили 5,6 тысячи ипотечных жилищных кредитов. Объем кредитования составил почти 23 миллиарда рублей.

В среднем заемщики брали жилищный кредит на 4 миллиона рублей. Средний срок ипотеки превысил 25 лет.

«Некоторое время мы наблюдаем замедление выдачи ипотеки. Это связано с тем, что 1 июля прошлого года прекратилось действие массовой льготной ипотеки, и сейчас повышенный уровень рыночных ставок. Сегодня драйвером рынка выступают адресные льготные программы, в первую очередь семейная ипотека», — рассказали в тульском отделении Банка России.

Как отмечают эксперты, люди теперь чаще покупают жилье за собственные средства. Также более распространенной стала покупка в рассрочку от застройщика.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф
сегодня, в 13:18 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ипотека центробанк
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника
Жизнь Тулы и области
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника
сегодня, в 09:10, 103 2590 -2
Погода в Туле 5 декабря: мокрый снег, туман и до +3
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 декабря: мокрый снег, туман и до +3
сегодня, в 07:00, 94 1125 3
Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом
Жизнь Тулы и области
Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом
сегодня, в 08:48, 59 3851 0
Жители ЖК «Баташевский сад»: «Тонем в канализации, и никто не может нам помочь!»
Жизнь Тулы и области
Жители ЖК «Баташевский сад»: «Тонем в канализации, и никто не может нам помочь!»
вчера, в 15:51, 105 3149 7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Со вторника на Тулу обрушатся снегопады
Со вторника на Тулу обрушатся снегопады
В Туле Volkswagen устроил двойное ДТП на Демидовской
В Туле Volkswagen устроил двойное ДТП на Демидовской
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.