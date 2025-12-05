Туляки берут ипотеку в среднем на 25 лет

Фото Алексея Пирязева.

С начала года туляки оформили 5,6 тысячи ипотечных жилищных кредитов. Объем кредитования составил почти 23 миллиарда рублей. В среднем заемщики брали жилищный кредит на 4 миллиона рублей. Средний срок ипотеки превысил 25 лет.

«Некоторое время мы наблюдаем замедление выдачи ипотеки. Это связано с тем, что 1 июля прошлого года прекратилось действие массовой льготной ипотеки, и сейчас повышенный уровень рыночных ставок. Сегодня драйвером рынка выступают адресные льготные программы, в первую очередь семейная ипотека», — рассказали в тульском отделении Банка России.

Как отмечают эксперты, люди теперь чаще покупают жилье за собственные средства. Также более распространенной стала покупка в рассрочку от застройщика.