Тулякам рассказали, как можно безопасно сообщить о БПЛА

«Народный фронт» разработал сервис «Радар.НФ» для оперативного информирования о замеченных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), ракетах, а также подозрительных объектах и группах лиц, сообщает министерство цифрового развития и связи Тульской области.
Поступившие данные передают ответственным сотрудникам органов госвласти для обработки и реагирования. Для начала работы необходимо авторизоваться по номеру телефона.
Как пользоваться приложением:
- направьте телефон в сторону объекта,
- выберите тип объекта и нажмите кнопку «Сообщить»,
- сделайте фото,
- при необходимости оставьте текстовый комментарий.