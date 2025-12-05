  1. Моя Слобода
Тулякам рассказали, как можно безопасно сообщить о БПЛА

Теперь появился специальный сервис.

Тулякам рассказали, как можно безопасно сообщить о БПЛА

«Народный фронт» разработал сервис «Радар.НФ» для оперативного информирования о замеченных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), ракетах, а также подозрительных объектах и группах лиц, сообщает министерство цифрового развития и связи Тульской области. 

Поступившие данные передают ответственным сотрудникам органов госвласти для обработки и реагирования. Для начала работы необходимо авторизоваться по номеру телефона. 

Как пользоваться приложением:

  • направьте телефон в сторону объекта,
  • выберите тип объекта и нажмите кнопку «Сообщить»,
  • сделайте фото,
  • при необходимости оставьте текстовый комментарий.

сегодня, в 10:22 −7
