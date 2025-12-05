Тулякам рассказали, как можно безопасно сообщить о БПЛА

«Народный фронт» разработал сервис «Радар.НФ» для оперативного информирования о замеченных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), ракетах, а также подозрительных объектах и группах лиц, сообщает министерство цифрового развития и связи Тульской области.

Поступившие данные передают ответственным сотрудникам органов госвласти для обработки и реагирования. Для начала работы необходимо авторизоваться по номеру телефона.

Как пользоваться приложением: