Туляк задолжал сыну 800 тысяч рублей, но не спешит выплачивать алименты 

Мужчина находится в розыске, и приставы никак не могут задержать неуловимого должника.

В редакцию Myslo обратилась Алина И. Она не может дождаться выплаты алиментов от бывшего супруга, 35-летнего Сергея И, вот уже пять лет. За это время долг мужчины вырос до 800 000 рублей. Все это время мужчине удается избегать наказания и встречи с судебными приставами:

— За пять лет он выплатил 18 тысяч — после того, как получил административное наказание и трудоустроился через биржу труда. Потом опять исчез. 16 ноября приставы объявили его в розыск, так он им перезвонил, уверил, что выплаты будут, а потом снова исчез.

Должник — индивидуальный предприниматель, занимается производством мебели. Но у него нет зарегистрированного имущества, а цех и оборудование предприятия арендованы, изъять их нельзя. 

— Приставы неоднократно пытались доставить Сергея в отделение, но по фактическому месту проживания не находили, — делится Алина. — Сейчас его снова объявили в розыск. Не знаю, поможет ли.

В пресс-службе регионального УФССП так прокомментировали эту ситуацию:

— При установлении местонахождения должника и явки его к судебному приставу либо доставлении должника принудительно судебным приставом будет направлен рапорт в целях проведения проверки об обнаружении в действиях должника признаков состава преступления «Неуплата средств на содержание детей».

сегодня, в 17:20 +1
Событие
Тула алименты
Место
Тула
