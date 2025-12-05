Тульская Госавтоинспекция устроит рейд по любителям выезда на встречку

Он пройдет с 8 по 17 декабря.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области наблюдается рост числа погибших и пострадавших в ДТП с выездами на встречку. В 156 таких ДТП погиб 41 человек (+28,1%) и пострадали 289 (+10,3%).

В целях стабилизации обстановки с 8 по 17 декабря на территории региона пройдёт рейд «Встречная полоса».

Госавтоинспекция напоминает, что выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, является опасным маневром и в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере 7500 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.