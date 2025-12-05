  1. Моя Слобода
Тульская Госавтоинспекция устроит рейд по любителям выезда на встречку

Он пройдет с 8 по 17 декабря.

Фото Алексея Пирязева.
В Тульской области наблюдается рост числа погибших и пострадавших в ДТП с выездами на встречку. В 156 таких ДТП погиб 41 человек (+28,1%) и пострадали 289 (+10,3%).
 
В целях стабилизации обстановки с 8 по 17 декабря на территории региона пройдёт рейд «Встречная полоса».
 
Госавтоинспекция напоминает, что выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, является опасным маневром и в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере  7500 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
 
Повторное правонарушения влечет лишение права управления транспортным средством сроком на один год.

Фотограф
сегодня, в 19:05 +2
